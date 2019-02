El tripartito se lleva a Carrús el auditorio que pagará la Diputación

El equipo de gobierno de Elche ha decidido ubicar el auditorio de 1.200 plazas que se ha comprometido a financiar la Diputación de Alicante en el solar de la antigua fábrica de Jhayton ubicado en el barrio de Carrús, en la avenida de Novelda. Así lo han anunciado esta mañana el alcalde de Elche, Carlos González, junto a sus socios de gobierno de Compromís y Partido de Elche, Mireia Mollà y Jesús Pareja.



De hecho, el alcalde socialista ha asegurado que ya se ponen en marcha todos los trámites para ceder los 6.000 metros cuadrados del solar a la Diputación de Alicante cuanto antes, para que el anuncio que se realizó ayer no parezca una promesa electoral.



El alcalde ha asegurado que llevan mucho tiempo trabajando para conseguir que la Diputación "invierta en Elche tanto como en Alicante", y, por eso, ha asegurado que el auditorio que se va a construir en Elche estará "al mismo nivel" que el ADDA de Alicante. De hecho Carlos González ha dicho que "ni Alicante puede tener un palacio de congresos mejor que Elche, ni Elche puede tener un palacio de congresos mejor el Alicante, ya que somos dos ciudades que vamos a la par".



A la hora de elegir el emplazamiento del auditorio el equipo de gobierno ha tenido en cuenta que la opción del solar de Carrús es más viable que otras, como puede ser el aparcamiento de Candalix, que propuso hace unos meses el candidato del PP a la Alcaldía, Pablo Ruz, ya que han explicado que el espacio de Carrús no tiene ninguna afección. En este sentido, el alcalde ha admitido que "el espacio en Candalix es más limitado y puede tener afecciones vinculadas al Palmeral, que no tiene el de Carrús", donde, además, sostienen que "va a servir para poner en valor un barrio que necesita de inversiones públicas".



En este sentido, Mireia Mollà ha indicado que "en la estrategia EDUSI el barrio de Carrús es estratégico", y por eso han decidido cambiar el centro socio-cultural, que se iba a financiar en el mismo solar con fondos europeos, por el auditorio que va a financiar la Diputación Provincial. Más adelante el equipo de gobierno decidirá qué proyecto sustituye al centro sociocultural que estaba previsto en los EDUSI y que ahora se cae en favor del auditorio. "Cambiamos una infraestructura de barrio por otra de ciudad", ha apuntado la edil Mireia Mollà.



Por su parte, el edil del Partido de Elche, Jesús Pareja, ha asegurado que "este proyecto es uno de los que venimos proponiendo en nuestros programas desde 2007, por lo que lo podemos considerarlo como un hito para la ciudad, ya que va a suponer dinamizar Elche en su conjunto".