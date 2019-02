Alba Reche llega a la Gran Manzana

Música. Todo está pasando muy rápido en la incipiente carrera de Alba Reche: estreno de gira, número 1 en las listas de ventas, recepciones oficiales, firmas de discos multitudinarias... La ilicitana vive su primer momento crucial fuera de la academia de Operación Triunfo y su talento no pasa desapercibido para nadie. Su música ha llegado a cruzar el Atlántico y un diario como el New York Times lo ha reflejado en sus páginas.

En una carrera que todavía acaba de emerger, Alba Reche atraviesa por uno de los primeros cruciales. La joven ilicitana iniciará esta noche, a partir de las 21.30 horas en el WiZink Center de Madrid, junto a sus compañeros de academia la gira de Operación Triunfo. Desde que finalizó su paso por el concurso televisivo la fama de la cantante no ha dejado de crecer y nadie se atreve a vaticinar hasta dónde llegará su trayectoria sobre los escenarios. Su popularidad es tan grande que, hasta uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, el New York Times, se ha hecho eco de su talento musical.

Miles de seguidores esperaban ansiosos a que llegara la jornada de hoy para disfrutar el estreno de la gira de OT en el Palacio de los Deportes de Madrid, el recinto que acoge buena parte de los conciertos más importantes que se celebran en España. Este nuevo tour ya cuenta con otras diez fechas confirmadas hasta julio (Pamplona, Coruña, Barcelona, Barakaldo, Sevilla, Palencia, Inca, València, Málaga y Gijón) y los fans ilicitanos de Reche están esperando que entre los nuevos conciertos que se anunciarán próximamente esté incluida Elche. Esta sería una de las actuaciones con más repercusión este año en la ciudad, junto a la que ofrecerá Alejandro Sanz el 21 de junio en el Martínez Valero.

En paralelo al inicio de la gira de OT, la música de la ilicitana ha cruzado el Atlántico y ha aterrizado en una de las capitales del mundo. El New York Times ha entrevistado a la finalista del concurso de TVE con motivo de una de las versiones que ha realizado de un tema de un musical de Broadway, She used to be mine, interpretado originalmente por Sara Bareilles. «Fue fácil verme reflejada en sus palabras. Todos tenemos historias en nuestro pasado y esta canción me conecta con algunas partes de mi vida», declaró la ilicitana al rotativo.

Otro parámetro que sirve para medir el dulce momento de Reche y que refleja su enorme potencial como artista lo genera su debut discográfico, un primer álbum en el que están recogidas las canciones que ha ido interpretando durante las diferentes galas de OT y que ha irrumpido con enorme fuerza, hasta el punto de que la ha situado en el número uno de la lista de ventas en España. Una vez que está fuera del programa, se está confirmando que la ilicitana cuenta con una base de seguidores mucho más solida que el ganador del concurso, Famous.

No sería la primera vez que una participante de OT acaba teniendo una carrera con más proyección que la del vencedor final de la edición. Ya sucedió en el inicio de la academia, con los ejemplos de David Bisbal y Rosa López y la misma tendencia que se está experimentando este año sucedió el pasado 2018 con Aitana Ocaña y Amaia Romero. En el caso de la cantante de Elche, una de las interpretaciones más recordadas de la última edición de OT fue la que protagonizó con el tema de La llorona de Chavela Vargas. «Gracias una vez más. Os devolveré todo lo que pueda con la música», ha manifestado la ilicitana a sus seguidores en Twitter ante el momento que vive.