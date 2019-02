El legado de la coach ilicitana Noelia López-Cheda

El legado de la coach y escritora ilicitana Noelia López-Cheda, recientemente fallecida, se convertirá en una fundación. Así lo ha anunciado su marido, Víctor Mellado, en el artículo con el que se cierra su exitoso blog. «Bueno, acaba aquí este blog, aunque no el gran legado que nos ha dejado, os adelanto que en los próximos meses crearemos la Fundación Ultreia Noelia para seguir dando trascendencia a todo lo que ella ha significado y hubiese querido seguir potenciando. Ultreia, adelante siempre adelante», ha escrito Mellado en una última entrada del blog con la que se despide de la numerosa comunidad de lectores que seguía los pasos de su mujer.

En un relato cargado de entereza, Mellado también explica como fueron los últimos instantes junto a López-Cheda. «Soy Víctor, marido de Noelia, me he permitido escribir el que será el último artículo de este blog, porque creo que su última lección de vida merece ser conocida por todos los que seguíais sus artículos. El médico nos propone la sedación, no hay marcha atrás. Estoy aterrado de cómo contárselo, a pesar de la extrema gravedad ella sigue en actitud de lucha y esperanza, pero sé que debo hacerlo. Me armo de valor, respiro y entro de nuevo en la habitación», comienza un relato que se puede leer al completo en la página web de la coach ilicitana.

López-Cheda era ingeniera industrial y conferenciante sobre talento, proactividad, motivación e inteligencia emocional, y alcanzó relevancia a nivel nacional con la publicación del libro No seas la agenda de tus hijos y prepáralos para la vida. Además, participó en televisión, donde explicó sus recetas para una vida mejor. Se dedicó a la Consultoría de Recursos Humanos en los campos del Desarrollo del Talento y Habilidades Directivas durante más de diez años.