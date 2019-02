Mollà se presenta a las primarias de Compromís para ser alcaldesa de Elche y cierra su etapa en las Cortes

Mireia Mollà ha anunciado hoy que se presentará a las primarias para ser alcaldesa de Elche, como cabeza de lista de Compromís y que, por contra, no lo hará en las Cortes Valencianas. La actual portavoz de la coalición en la ciudad ha despejado así las dudas sobre su futuro político, en el inicio de las primarias del partido este 9 de febrero.

"Eso no significa nada más que he cerrado una etapa en las Cortes Valencianas, que ha sido muy muy importante para mí, he formado parte de un gobierno en oposición a los gobiernos más corruptos en la historia política valenciana", ha señalado Mollà, quien ha apuntado también a que "ha puesto freno a un caso de corrupción como el de Blasco y he formado parte del cambio de gobierno político en la Generalitat".

Mollà ha hecho referencia a la "ilusión y orgullo" de presentarse como alcaldable a los comicios de mayo y ha asegurado que ha cerrado una etapa en las Cortes Valencianas. "Si antes reivindicaba a Elche en València a partir de ahora lo haré el doble siendo candidata a la Alcaldía de Elche", ha señalado la portavoz de Compromís.

La candidata a la Alcaldía ha defendido su proyecto político "construido desde el consenso tras venir de un Gobierno convulso". Mollà ha puesto como ejemplo la iniciativa para lograr la candidatura de Elche Capital Verde Europea. "Fuimos promotores de esa idea y todo el mundo la ha asumido como propia". También ha realizado autocrítica y ha apuntado a que el Gobierno municipal le ha faltado "ser más determinante y más rápido en tomar decisiones".