Comer como en La Alcudia para promocionar la gastronomía ilicitana

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Elche, Mireia Mollà, ha presentado esta mañana las II Jornadas Gastronómicas "Ilici 2019" que se celebran el el Restaurante Atelier del 11 al 16 de febrero. Junto a Mollà han estado en la presentación la organizadora del evento, Patricia Sanz (Restaurante Atelier) junto con el director del Parque Arqueológico de La Alcudia, Alejandro Ramos, y junto a Santiago Orts, de Huerto Gourmet.

Se trata de un evento que constituye un viaje a la cultura gastronómica ilicitana desde la época Ibera pasando por la época Romana hasta la época Islámica, donde los asistentes podrán degustar los productos protagonistas en los menús de los ilicitanos durante cerca de 2.000 años.

"Estas jornadas impulsadas por Patricia Sanz han logrado reunir, además de instituciones públicas, caso de Visielche, un importante número empresas que se han sumado a este proyecto", ha explicado Mireia Mollà, quien ha indicado que "Patricia Sanz es una valiente que puso el pasado año en marcha este proyecto que nos permite a ilicitanos e ilicitanas a disfrutar de productos de nuestra tierra y conocer la historia de los mismos. También entender la buena cocina que se hace en nuestra ciudad. Y junto a ello, apostamos por un evento que tiene atracción turística y que viene a poner en valor la gastronomía ilicitana".

Mollà ha explicado que "estas jornadas se mueven en torno a nuestra cultura y nuestra historia. Un recorrido por las etapas íbera, romana e islámica. Un recorrido histórico del por qué de nuestros productos que han dejado huella en la historia ilicitana".

"Algo que es atractivo, no solamente para los de casa, que muchas veces no conocemos las raíces de lo que tenemos aquí. Pero también son una jornadas para poner en valor el enorme potencial de la gastronomía ilicitana, tanto a nivel de productos como de chefs", ha añadido la concejala que este debe ser "un evento que marque una agenda anual en Elche para que el máximo exponente de la gastronomía ilicitana tenga un evento".

Por su parte, Patricia Sanz, ha indicado que "ya el año pasado se celebraron estas jornadas a las que espero dar continuidad y las puse en marcha pensando que era muy interesante recuperar lo nuestro. No quiero que dejemos de pensar de dónde venimos. Así que me pude a indagar y me estoy encontrando con muchas sorpresas y mucha información que me parece interesante plasmar en el ambiente del restaurante".

Sanz ha dicho que este año se va a contar con colaboradores que van a narrar historias que se vivían en la época íbera, romana e islámica, en el ambiente del restaurante. "También los productores ilicitanos contarán la historia de sus productos que vienen de esas épocas. Productos que se utilizaban entonces y que a día de hoy siguen estando presentes en nuestra dieta", ha señalado.

Alejandro Ramos, ha declarado que se "trata de una iniciativa muy interesante propia de una ciudad cultural y turística. No hay que olvidar que la gastronomía es uno de los elementos de la historia con mayor capacidad de dar resultados. Gracias a la cocina podemos saber la manera de vivir de las distintas civilizaciones".

Por último, Santiago Orts, en representación de las empresas colaboradoras ha indicado que "aplaudimos esta iniciativa porque pensamos que nos ayuda a dar visibilidad en un entorno en el que ninguno de nosotros somos profetas y en el que nos cuesta hacer que nuestros productos se valoren".

Las inscripciones en las jornadas se pueden realizar en reserva@patriciasanz.