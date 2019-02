Mil festeros unidos por el Mig Any

Los festeros del Mig Any disfrutan en compañía de la Entraeta por el centro para iniciar el ciclo festero de cara a las fiestas de agosto.

Desafiando al mal tiempo los Moros y Cristianos deleitaron ayer una vez más a vecinos y visitantes con la Entraeta del Mig Any, un numeroso desfile que congregó a cerca de 1.000 comparsistas y bandas de música, que sirvió para recordar a los ilicitanos, por un lado, que son celebraciones para despedir a los cargos salientes y que además queda sólo medio año para que las fiestas locales brillen y retruenen como de costumbre.

La Entraeta la encabezaron las siete comparsas del bando de la media luna con los Moros Sarracenos en primer lugar, ya que ostentan la capitanía mora. Asimismo y al ritmo de las marchas continuaron las seis comparsas cristianas con la Filá Boscos abriendo el bando de la cruz. El recorrido comenzó para la mayoría de festeros en Marqués de Asprillas, punto ne el que se concentraron cuando cayó la noche. Desde este punto icónico marcharon repartiendo alegría entre el público ataviados con el atuendo informal y colorido del Mig Any de cada comparsa, a través de un itinerario que no se salió de lo tradicional, que alcanzó el tramo desde Reina Victoria hasta la Corredora con fin de trayecto en la plaza del Congreso Eucarístico junto a la basílica de Santa María. Lo cierto es que la jornada ya estuvo avivada desde la mañana con una diana que no tuvo reparos en elevar la música festera por todos los rincones del centro, a pesar de las rachas de viento y el frío. Sí es cierto que estos toques musicales se escucharon por la ciudad en distintos momentos del día y llenaron de ambiente la jornada, marcada por la celebración de varios actos lúdicos.

Desde el cuartel festero apenas notaron la ventisca porque estaban refugiados en la carpa del párking de Candalix, aunque los juegos infantiles de la mañana tuvieron que trasladarlos al interior del recinto por el mal tiempo. El nuevo presidente del ente, Julián Fernández, valoró con emoción esta primera Entraeta al cargo del ente, y reconoce que ahora que tiene más responsabilidad trabajará por que la tradición local no se altere. Después de la presentación del Bautismo de la Morería del Raval o de anunciar el cartel de las próximas fiestas, los Moros y Cristianos culminarán hoy este Mig Any con el habitual almuerzo festero en el Raval y un pasacalles con sabor agridulce por la despedida de cargos.