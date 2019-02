«Mi reto es recuperar la visión en gente joven que tiene una vida por delante»

n Definido como el «doctor Cavadas» de la Oftalmología, el cirujano canadiense Ike Ahmed realizó ayer una cirugía en directo para recuperar la vista de un joven de tan solo 26 años que tuvo una lesión a causa de un accidente. Un encuentro en el que aprovechó para impartir dos conferencias y mostrar sus conocimientos, reconocidos internacionalmente, al resto de oftalmólogos, más de mil, que se dan cita haya hoy en la XXI edición de FacoElche.

P ¿Por qué ha apostado por FacoElche?

R Como cirujano de catarata había oído hablar de este congreso como uno de los más importantes de la oftalmología internacional y sobre todo española. Cuando Fernando me invitó fue una gran emoción asistir ya que soy maestro en Toronto, donde trabajo, y compartir con los demás mis conocimientos es una gran oportunidad, y me hace mucho ilusión. P ¿En qué consiste la operación que ha realizado?

R Es un caso difícil de un joven de 26 años que tuvo un accidente. Para mí uno de los retos que siempre he tenido es ayudar a esta gente joven que ha tenido un ojo muy dañado y poder recuperarlo, porque para ellos es muy importante recuperarlo, ya que tienen toda una vida por delante. Ha habido que ser muy preciso, un milímetro marca la diferencia entre un resultado satisfactorio o la pérdida de la visión. No es un estrés. Es una oportunidad para compartir con los oftalmólogos las capacidades y destrezas que como profesionalmente he ido entrenando para ayudar mejorar la visión.

P ¿Hacia dónde evolucionan las técnicas oftalmológicas en el futuro?

R Son increíbles los avances en este campo. El éxito de las técnicas han evolucionado mucho. Ahora no solo se les da visión a los pacientes, se les da súpervisión. Antes no soñábamos con tener lo que tenemos hoy en día y como oftalmólogo ahora el gran reto es que todos podamos contar con esa última tecnología para mejorar la vista de los pacientes.

P ¿Qué otras operaciones de este tipo ha llevado a cabo?

R Trabajo en Toronto y mi especialidad es reparar estos ojos dañados, por lo que he visto a pacientes de todo el mundo y todo tipo de lesiones oculares severas. Son casos, que tomo como retos, muy dañados. Además enseño a los becarios para que un día puedan hacer lo mismo. Siento como una bendición el poder restablecer la vista a estos pacientes.