Ilicitanos por Elche rechaza reunirse con el alcalde al considerar la cita como electoralista

El grupo municipal de Ilicitanos por Elche ha anunciado que no acudirá a la reunión con el alcalde tras confirmar que el resto del gobierno tripartito no forma parte de dicha reunión. Los concejales de la formación política, Cristina Martínez y Fernando Durá, explican que la petición de reunión por parte del alcalde no se engloba dentro de la dinámica de gobierno municipal y no se podrán consensuar asuntos de ciudad, ya que únicamente la convoca y solo asiste Carlos González sin la participación del resto de grupos que conforman el equipo de gobierno.

«Nosotros, a diferencia del alcalde, nos preocupamos por el municipio y por los proyectos de ciudad, sin embargo Carlos González con esta convocatoria deja claro que su preocupación sólo está puesta en las elecciones», señalaba Martínez, quien además ha explicado que su grupo no dudó en reunirse hace dos semanas con el equipo de gobierno para tratar las modificaciones presupuestarias.