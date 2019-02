Ilicitanos por Elche da plantón al alcalde en su ronda de contactos con la oposición

Ilicitanos por Elche ha decidido plantar al alcalde, Carlos González, en la ronda de contactos iniciadas con los portavoces de la oposición en pro del "diálogo" en la recta final del mandato.

La formación política ha anunciado que no acudirá a la reunión con el alcalde tras confirmar que el resto del gobierno tripartito no forma parte de dicha reunión. Los concejales Cristina Martínez y Fernando Durá, han explicado que la petición de reunión por parte del primer edil "no se engloba dentro de la dinámica de gobierno municipal y no se podrán consensuar asuntos de ciudad ya que únicamente la convoca y sólo asiste Carlos González sin la participación del resto de grupos que conforman el equipo de gobierno".

La portavoz de Ilicitanos por Elche, Cristina Martínez, ha asegurado que "a diferencia del alcalde nos preocupamos por el municipio y por los proyectos de ciudad, sin embargo Carlos González con esta convocatoria deja claro que su preocupación sólo está puesta en las elecciones", ha declarado Cristina Martínez, portavoz de Ilicitanos por Elche, quien además ha explicado que su grupo municipal "no dudó en reunirse hace dos semanas con el equipo de gobierno para tratar las modificaciones presupuestarias que irían al pleno ordinario de enero", en aquella reunión hablamos de inversiones y de proyectos en barrios y pedanías de Elche y no sólo fuimos a la reunión sino que además votamos a favor porque eran iniciativas buenas para Elche", ha afirmado Martínez.

En este sentido, Fernando Durá, portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche, ha insistido en las prioridades de su grupo no están "recoger votos, se trabajan los 4 años de legislatura y no sólo a falta de 4 meses para las elecciones, es cuanto menos llamativo y sobre todo muy criticable que ahora nos llame el alcalde para hablar de la campaña electoral y no nos convocara por ejemplo a una reunión para tratar el presupuesto municipal de 2019".

Los concejales de Ilicitanos por Elche han lamentado que sea ahora, a las puertas de las elecciones municipales, cuando se les convoca a una reunión "que solo tiene el objetivo de tapar lo que ha ocurrido durante los últimos tres años, que es que el equipo de gobierno ha estado pregonando públicamente diálogo pero negándolo a la hora de la verdad".

Han reprochado al alcalde que lleva "tres años en los que hemos planteado propuestas y en los que se nos ha negado en todo momento la participación, incluso algunas de ellas se han aprobado en los plenos haciendo un paripé porque siguen sin ejecutarse". Han criticado que "la reunión a la que ahora se nos convoca por parte del alcalde es un paripé más que sólo busca, de nuevo, la foto".



Los dos ediles han preguntado: "¿Por qué no han hablado con nosotros para los presupuestos municipales o para las mejoras sanitarias que tanto necesitamos en Elche? O ¿es que antes nuestras propuestas no servían y ahora sí?".

Martínez y Durá han reiterado su disponibilidad y predisposición absoluta para mantener todas las reuniones que se consideren necesarias para cualquier asunto de ciudad. La formación ha señalado asuntos de "capital importancia para Elche" y ha puesto como ejemplo los proyectos Edusi, las modificaciones presupuestarias, el mercado y la complejidad de la peatonalización del centro de Elche.