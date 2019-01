El fiscal pide 15 años de prisión para un acusado de abusar de tres menores de entre 8 y 12 años

El imputado niega los hechos ante la Audiencia Provincial.

n La Fiscalía pidió ayer 15 años de prisión para un acusado de abusar de tres menores de edad, que pertenecían a su familia, durante más de cuatro meses, hasta que la madre de uno de ellos tuvo conocimiento de la situación, a través del testimonio de una de las víctimas, y denunció el caso ante la Guardia Civil. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, acogió la última sesión del juicio contra el acusado, que tenía 69 años de edad cuando presuntamente se produjeron los hechos que se le imputan, a finales de 2015.

El hombre niega las acusaciones que se le imputan, pero la Fiscalía da credibilidad al testimonio de los menores, que además han necesitado tratamiento psicológico tres la denuncia, como acreditarían los informes médicos presentados durante el juicio. Este se ha desarrollado durante varias semanas para acoger las cuatro sesiones en las que no solo se les ha tomado declaración al acusado y a las víctimas, sino que también han testificado los padres de los menores y los peritos que han examinado a las víctimas y le han realizado ese seguimiento psicológico desde que se destapó el caso durante el primer trimestre de 2016, cuando una de las niñas contó lo sucedido.



Confianza

El acusado, según señala la Fiscalía, aprovechó que visitaba a su nieto para ganarse la confianza de los menores. Al principio, tan solo se los llevaba para comprarles chucherías y hacerles regalos y, pasado un tiempo, los trasladaba a zonas apartadas en la Vega Baja, de donde eran todos los implicados, para, según siempre la acusación del fiscal, enseñarles revistas eróticas con mujeres desnudas, vídeos de carácter sexual e incluso mostrarle fotografías suyas o mostrarle los genitales a los menores en actitud libidinosa.

Para que no le contaran nada a nadie, les decía que ese era su secreto, que no podían decir nada, o no se podrían volver a ver, y les seguía haciendo regalos o les daba dinero para que ellos mismos se los compraran, siempre según la Fiscalía.



Subiendo de tono

Los comentarios y actitudes de carácter sexual fueron subiendo de tono. Uno de los menores. incluso, habría sido objeto de tocamientos por parte del acusado, hasta que llegó un momento en el que la presión psicológica a la que eran sometidos hizo estallar a uno de ellos, que fue quien destapó el caso. Unas acusaciones, por otra parte, que el hombre negó tanto en la instrucción del caso como en el juicio en la Audiencia Provincial. Por ello, la Fiscalía ha agotado todas las pruebas y ha tirado de informes periciales y psicológicos de los menores para que sean prueba suficiente como para que el tribunal acepte la condena solicitada, pues en este caso es la palabra del hombre contra la de las tres víctimas.