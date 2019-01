Vecinos y comerciantes, descontentos y a por nuevas protestas

Intranquilos y nada de rendirse. Así se muestran al menos una parte de los vecinos y comerciantes que están en contra de las obras que se llevan acometiendo en Alfonso XII desde hace menos de un mes. Algunos de ellos acudieron al pleno extraordinario donde se debatía esta cuestión y, al término de la sesión, pese a haberse aprobado que se paralizaran las obras, y sabiendo que el tripartito no va a cumplir con ese mandato, manifestaron que se mostraban intranquilos.

No obstante, a renglón seguido, indicaron que no por ello van a detener sus concentraciones y protestas. De hecho, está previsto un nuevo corte de calle, el tercero, mañana miércoles a primera hora (a partir de las 8.30 horas, Puente de Canalejas) para evidenciar así su rechazo de nuevo, y tras el pleno, a lo que consideran una actuación que no cuenta con consenso ni, según los afectados, con los estudios técnicos que indiquen si va a aumentar o no el nivel de ruidos, cuánto se puede disparar (o no) el número de vehículos que circularían por las calles que serán la alternativa a transitar por la Corredora, así como si se incrementará la polución en estos viales, los atascos de vehículos, además de temer más atropellos y otros accidentes.