El pleno aprueba detener las obras de Alfonso XII pero el tripartito lo desoye y sigue adelante

Victoria pírrica ayer de PP y Cs que, aunque consiguieron que el pleno extraordinario que habían solicitado conjuntamente aprobara por mayoría que se paralizaran las actuales obras en la calle Alfonso XII, se llevaron también a casa que el tripartito, en cierta medida, les sacara los colores cuando todo presagiaba inicialmente que se iba a producir a la inversa. Pese a aprobarse poner freno a esta actuación, nada cambiará en la vía pública: las obras, que arrancaron el 7 de enero y deben estar concluidas a principios de marzo, seguirán su curso.

Y esto es así porque, como ya hizo en numerosas ocasiones el gobierno popular de Mercedes Alonso, desde que Elche se enmarca dentro de la Ley de Grandes Ciudades determinadas competencias se le atribuyen al pleno, y otras a la junta de gobierno. Así las cosas, se pueden entrar en contradicciones como la de ayer, es decir, aunque el pleno ostente la máxima representación de la voluntad pueblo y decida una cosa, la junta de gobierno puede, en determinados casos, no tener la obligación de acatarla e, incluso, de hacer justo lo contrario, una situación y sensación de impotencia que tantas veces sufrieron los grupos de la oposición cuando el PP gobernó en el anterior mandato y que precisamente ayer el primero en recordarlo fue el edil del Partido de Elche, Jesús Ruiz Pareja.

Precisamente, él no votó en contra de paralizar las obras, como hicieron sus compañeros de grupo del PSOE y Compromís, sino que se abstuvo en la votación final, la cual salió adelante con los votos de PP, Cs e Ilicitanos por Elche. Pareja recordó que su grupo fue el primero de todos en presentar una propuesta de peatonalización del centro y que se abría a valorar la posibilidad de votar en contra siempre y cuando el PP o Cs trajeran una alternativa. Precisamente, esa ausencia de propuestas fue algo que luego también criticarían PSOE y Compromís a los impulsores del pleno extraordinario.

La sesión extraordinaria se inició solicitando por parte del PP que se dejara fuera del orden del día el punto de «acordar la continuidad del proyecto administrativo del Mercado Central», algo que no estaba dispuesto a votar a favor Ilicitanos por Elche de manera conjunta con la cuestión de Alfonso XII.



Nuevo portavoz del PP

Aclarado esto, el portavoz municipal del PP (ayer por fin ejerció oficialmente como tal), Pablo Ruz, aseguró que es una obra «que no quieren ni vecinos ni comerciantes ni oposición», por cuanto «forman parte de una visión sesgada de lo que el futuro del centro precisa». Ruz tendió la mano al tripartito para detener la obra y buscar un consenso de los 27 concejales y de los ciudadanos. El alcaldable popular reconoció errores del pasado, cuando se gobernaba a golpe de junta de gobierno, al señalar: «lo que estaba mal entonces no puede estar bien ahora», presagiando así que el ejecutivo, pese a que iba a perder la votación, seguiría con sus planes en Alfonso XII.

El concejal de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, le recordó al equipo de gobierno que de la reunión del 2 de agosto de 2018 se quedó en que no se iba a peatonalizar el centro hasta que no se clarificara la situación del Mercado Central. Ilicitanos reprochó así al equipo de gobierno que no haya consenso con los vecinos y que no esté desbloqueado aún el proyecto del mercado de abastos.



«La casa por el tejado»

«El tripartito está comenzando la casa por el tejado», advirtió por su parte el líder de Cs David Caballero, quien lamentó que no haya un calendario programado o que se hubiera adjudicado la obra antes de la nueva Ley de Contratos Públicos.

Llegado el turno de los socialistas, la portavoz municipal Patricia Macià señaló que el proyecto de peatonalización del centro incluye la creación de un millar de plazas de estacionamiento gracias a dos nuevas zonas de aparcamiento en Candalix y José María Buch, al tiempo que criticó a Cs y PP que salieran ahora a pedir la paralización de las obras, a cuatro meses de las elecciones, y no hace seis meses cuando se empezó a difundir que en la calle Alfonso XII comenzarían las obras previas a la futura peatonalización del centro. «Hay vecinos que están en contra, pero también a favor ¿o esos vecinos no les interesan?», replicó Macià a Ruz y Caballero, al tiempo que recordó al PP que el proyecto del Mercado se adjudicó a dos meses de las elecciones, todo ello después de que Ruz le pidiera que detuvieran las obras y que fuera el próximo equipo de gobierno quien gestione el Plan Centro.

En éstas, Ilicitanos por Elche rememoraba cómo en el pleno extraordinario de mayo de 2016 se aprobaba no continuar con el proyecto del Mercado y aún así los trámites siguen su curso, al tiempo que pedía al tripartito que aprovechara esta ocasión para explicar bien el Plan Centro a los vecinos.

Desde el Partido de Elche se expuso que su propuesta pasaba por desviar el tráfico por el Puente de Altamira en sentido contrario y colocar las paradas de autobús a la altura de las fuentes del MAHE, al tiempo que reconocían que no tenían fuerza para ello al contar con un único concejal.



Un 40% menos de vehículos

Pero si hubo una intervención que destacó sobre el resto fue la de la edil de Compromís Esther Díez. Replicó acertadamente a PP y Cs, a quien les recordó que su apoyo al Mercado sí supone multiplicar el tráfico en Alfonso XII, ya que el parking soterrado tendría su salida por aquí. A Cs le recriminó que saliera en la rueda de prensa en agosto con el tripartito apoyando las obras del centro y que, ahora, a cuatro meses de las elecciones, haya cambiado de opinión (además de amagar con mostrar un whatsapp de Caballero que no le dejaría bien). Remató asegurando que gracias a esta obra habrá un 40% menos de coches.