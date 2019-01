Luz verde para 3,7 millones en inversiones que deberá ejecutar el próximo gobierno

El tripartito no se las tenía todas consigo. Sin embargo, PP y Cs se abstuvieron y finalmente el equipo de gobierno, con el voto a favor también de Ilicitanos por Elche, consiguió sacar adelante ayer, en el pleno ordinario que precedió al extraordinario, tres modificaciones del presupuesto prorrogado de 2018 que, entre otras cosas, les permitirá poder pedir un préstamo a entidades financieras de 3,7 millones de euros para poder acometer inversiones en barrios y pedanías.

Eso sí, como bien se encargó de dejar claro el concejal popular Vicente Granero, aún estamos muy lejos de que podamos ver las nuevas infraestructuras previstas. Todavía hay que encargar los proyectos básicos, redactar los pliegos de condiciones y técnicos, sacar a licitación los proyectos, adjudicarlos, informar al Gobierno central (puesto que se trata de actuaciones financiadas al 50% con los fondos europeos Edusi), y ejecutarlos, Es decir, estamos hablando seguramente de años para ver, por ejemplo nuevos centros socioculturales en El Altet, Arenales, Torrellano, Carrús, o el anunciado polideportivo adaptado, entre otras muchas iniciativas que a buen seguro le tocará gestionar el próximo equipo de gobierno, así como la regeneración de Los Palmerales o las reformas de los polideportivos de El Toscar y Carrús.

El alcalde, Carlos González, quiso agradecer luego que la oposición, «pese al tono agrio», no tumbara estas modificaciones de crédito para su plan extraordinario de inversiones, algo que en definitiva, según dijo, representan la primera anualidad de inversiones que en última instancia supondrán casi 12 millones entre la parte municipal y la parte de los fondos europeos.



Plan Director de Turismo

Ilicitanos por Elche consiguió sacar adelante, por unanimidad, su moción tendente a elaborar un nuevo Plan Director de Turismo para fortalecer la marca de Elche como destino turístico.

Por su parte, el Partido de Elche también obtuvo el respaldo de todos los grupos a su moción para dotar a Elche de una plaza del deporte adaptado, como reconocimiento a la trayectoria de los deportistas con diversidad funcional.

Un moción in voce del PP por parte de Pablo Ruz generó una pequeña polémica a raíz de solicitarse la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el oficio de palmerero. Compromís, por medio de Mireia Mollà, y el propio alcalde no solo aclararon a los populares que la nueva Ley del Palmeral que reconoce esto no está paralizada sino que está en tramitación, sino que también se hace extensivo a las personas que trabajan la palma blanca. Para el PP, no obstante, esta ley está paralizada desde octubre de 2017.

Durante la sesión ordinaria del pleno también se aprobó inicialmente el reglamento del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales.

En última instancia, a preguntas de los ciudadanos, el edil de Deportes Jesús Ruiz Pareja, aseguró que se va a crear «antes o después de las elecciones» una partida para arreglar el pabellón Isabel Fernández de Torrellano, y que al skate park de El Altet se sumará en 2019 una zon de 190 metros cuadrados más con sombras y calistenia.