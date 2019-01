Caviar cítrico fresco cultivado en las tierras de Elche, directo a Madrid Fusión

Un nuevo formato de caviar cítrico más asequible al público en general y que incluye en un solo estuche tres sabores de diferentes colores y grados de acidez. Esta es la novedad que ha presentado la empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Huerto Gourmet, en la cumbre gastronómica Madrid Fusión, celebrada esta semana en la capital española. El caviar cítricoestá cultivado en el campo de Elche de manera orgánica y sin ningún tipo de sustancias químicas, según informa el Parque Científico de la UMH



Una de las principales ventajas que ofrece este innovador condimento para el sector gastronómico es que, al contrario que el limón tradicional, el caviar cítrico no macera por lo que no cuece la materia prima que adereza. Esto se debe a que el jugo que está dentro de las vesículas de su pulpa no entra en contacto con el alimento hasta el momento de la masticación. Además el producto fresco envasado no contiene colorantes, conservantes ni aditivos químicos y está libre de alérgenos.



Los cofundadores de Huerto Gourmet, Santiago Orts y Raquel Alvarado, han sido los encargados de presentar, por primera vez como compañía independiente, su innovador producto en el evento Madrid Fusión, una oportunidad que supone un orgullo para todo el equipo. "La empresa pisa firme y esto se refleja en detalles como este: poder acudir a este escaparate de la alta cocina mundial y mostrar nuestro caviar cítrico fresco envasado ante algunos de los chefs más importantes del mundo", afirma Orts.



Además de dar a conocer su innovador producto, Huerto Gourmet ha expuesto en el evento una planta de este caviar. "Muchos creen que se trata de esferificaciones de otras frutas, no conciben que pueda nacer así de la propia planta", apunta el cofundador. De este modo han comprobado in situ que tanto el color como la forma de las perlas de caviar son complemente naturales.



Para todos los gustos

El estuche desarrollado por Huerto Gourmet consta de tres tarrinas. Cada una de ellas, contiene 25 gr de una variedad diferente de caviar cítrico: rojo (acidez suave), salmón (acidez intermedia) y verde (acidez alta). Tal y como señala el cofundador de la compañía Santiago Orts la variedad roja se dirige principalmente al ámbito de la coctelería: "Al ser la más suave y la más vistosa combina a la perfección con bebidas espumosas como el vino blanco o el champagne, aunque también con cócteles tipo gin-tonic". Por su parte, la variedad color salmón se adecúa más a preparaciones como aperitivos, ensaladas o postres, mientras que la potente acidez de la variedad verde está pensada para mariscos, pescados o moluscos bivalvos como almejas y mejillones.



Gracias al envasado fresco, el producto desarrollado por la empresa del Parque Científico de la UMH tiene una vida útil de 12 meses (en lugar de un par de semanas como ocurre con el producto fresco sin envasar) rompiendo la temporalidad de la fruta fresca siempre y cuando el envase esté cerrado y se conserve refrigerado. Una vez abierto, la recomendación de la compañía es que se consuma en alrededor de 30-45 días, y siempre, en cualquier caso, se mantenga en frigorífico en una temperatura de entre cuatro y ocho grados.



"Imprescindible"

Por otra parte, según informa el Ayuntamiento de Elche, nada más finalizar la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), Visitelche se embarca en Madrid Fusión, el congreso de cocina más importante del mundo que se celebra en nuestro país, que este año celebra su décimo séptima edición y donde se dan cita los mejores productos gastronómicos y cocineros a nivel internacional.

Visitelche participa desde hace años en este evento gastronómico, donde da a conocer los productos más identificativos del Camp d´Elx y acompañados por empresarios del sector ilicitano.

Para la edil de Turismo y Representación Institucional, Mireia Mollà, "la presencia de Visitelche en Madrid Fusión es imprescindible para además situar los recursos turísticos gastronómicos del destino Elche a ojos internacionales, sus productos originales del Camp d'Elx y su cocina, reclamo indiscutible. Una cita importantísima que viene justo después del trabajo realizado hasta hace unos días en Fitur donde la gastronomía ilicitana ha sido uno de los atractivos estrella".

La oferta de Elche se puede visitar hasta mañana miércoles día 30 de enero en el stand de la Comunitat Valenciana, donde además de los productos ilicitanos, se podrán conocer y degustar otros productos de la Comunitat.

En esta ocasión, los productos que Visitelche ofrecerá en la feria son, como no podía ser de otra manera, la granada mollar a través de la D.O.P de la Granada Mollar de Elche, así como los dátiles frescos de Datelx, los quesos de La Vaquería del Camp d´Elx, los licores de Destilerías SYS, las conservas e infusiones de Tomachaf, los aceites de Almazara El Tendre y Naturdama, los snacks de Margus y los zumos de granada mollar de Granavida. También la empresa ilicitana Huerto Gourmet tiene presencia en este certamen con un stand propio, con el caviar cítrico como producto estrella.

Visitelche espera con esta acción promocional seguir posicionándose como un destino gastronómico de primer nivel, además de seguir colaborando con las empresas del sector para dar mayor proyección y visibilidad internacional a los productos más tradicionales de nuestra ciudad.