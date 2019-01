Dos años intentando dar con suelo para que las autocaravanas pernocten en la ciudad

La edil de Turismo, Mireia Mollà, reconoció que desde que en enero de 2017 anunció que se estaba trabajando para conseguir una zona para autocaravanas en el casco urbano, esto no ha sido posible porque no hubo acuerdo con el dueño de los terrenos. Además de señalar que no es fácil encontrar un suelo que presente las características necesarias y que además tenga conexión con el centro, indicó que se sigue trabajando para buscar alguna alternativa. El edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, quiso recordar no obstante que en La Marina se dieron dos licencias provisionales para que este tipo de turistas puedan pernoctar.

Asimismo, el asunto de la ausencia de iluminación pública en el entorno de las estaciones de Renfe, de autobuses, de la UMH y del camino de Pantano salió a relucir también. El edil de Vía Pública, Héctor Díez, explicó que en parte se debe a que las obras de Renfe han obligado a quitar algunas farolas y que cuando se repongan se estudiará si son necesarias más. En el camino del Pantano, indicó que hay una zona que no es de titularidad municipal y que por tanto ahí no podía actuar el Ayuntamiento, pero que se revisaría también.