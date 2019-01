Investigan si se discriminó a un discapacitado al no dejarle estacionar en un mercadillo en Elche

Un usuario del mercadillo de los domingos del estadio Martínez Valero ha interpuesto una reclamación por una supuesta discriminación que sufrió hace unos días en este zoco, cuando se le negó el acceso con su vehículo a la zona habilitada para usuarios con algún tipo de discapacidad. Según la reclamación presentada ante el Ayuntamiento, organismo encargado de dar la licencia de actividad al establecimiento, los problemas empezaron cuando el padre del afectado trató de entrar con su coche a la zona de aparcamientos para discapacitados, y no le dejaron entrar alegando que su hijo no iba en silla de ruedas, pese a que este tiene una discapacidad psíquica y física en un grado de un 75%, y el vehículo contaba con la pertinente tarjeta de estacionamiento para zonas reservadas a usuarios con movilidad reducida. Este diario trató de contactar sin éxito con la empresa en el teléfono de contacto que facilitó al Ayuntamiento.

Tras una discusión con el vigilante, cuenta, finalmente le dejaron acceder, pero cuando aparcó, otra persona, que se identificó como responsable del recinto, le indicó «de malas formas y estando mi hijo delante, que no debía autorizarme a pasar porque mi hijo no va en silla de ruedas y si le cuesta andar mejor que no venga», denuncia. De este modo, le obligó a sacar el coche del aparcamiento, alegando que se trataba de «una propiedad privada y puede decidir quién pasa y quién no».

El padre del joven, solicitó entonces la presencia de una dotación de la Policía Local, que le invitó a rellenar una hoja de reclamaciones y a interponer la denuncia ante el Ayuntamiento. Desde la Unidad de Sugerencias y Reclamaciones del Consistorio se ha remitido la queja a la Policía Local, para que determine si estas conductas son contrarias a la ley y supone una discriminación de los usuarios con discapacidad.

La Policía Local ya está estudiando el caso. De hecho, ya ha interpuesto con anterioridad sanciones por incumplir las leyes de accesibilidad, como la que recibió el año pasado el dueño de un restaurante de la ciudad por negarle la entrada al perro guía de un usuario con discapacidad visual. Así, esta familia espera que al hacer público su caso sirva, al menos, para que este tipo de conductas no vuelva a repetirse.