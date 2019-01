Largas colas para la primera firma de discos de Alba Reche en Elche

Faltan más de cuatro horas para que Alba Reche, la artista ilicitana que quedó segunda en la última edición de Operación Triunfo, salga a firmar discos en El Corte Inglés de Elche, pero los fans ya esperan desde primera hora de la mañana para conseguir ver de cerca a la artista. Se trata de la primera firma de discos que realiza en solitario, tras la realizada con sus compañeros de OT mientras estaba en la academia. Y lo hace en su ciudad natal, y el mismo día en el que sale a la venta el CD que recopila sus actuaciones durante todo su paso por el concurso.

La expectación es máxima, Sobre las 12 hora ya había cerca de 200 personas esperando para conseguir su firma. La organización ha puesto el disco con las actuaciones de la artista para amenizar la espera. Los fans están coreando las canciones, ataviados con comida y agua para aguantar la espera para ver de cerca a la artista ilicitana.

Baño de masas

Como una estrella. Así recibió Elche el pasado cinco de enero a Alba Reche, la joven cantante de Operación Triunfo 2018, que estuvo a las puertas de ganar el concurso de televisión tras quedar en un segundo puesto. La ilicitana entró por la puerta grande en su tierra natal, donde más de 5.000 jóvenes la esperaron en la Plaça de Baix, según la Policía Local, para mostrar su admiración hacia la concursante recién aterrizada en la ciudad de las palmeras para pasar las navidades junto a su familia y amigos. Esta vez, su regreso a casa por Navidad fue muy diferente al de otros años. Alba Reche ya es un fenómeno de masas.

El balcón del Ayuntamiento se abrió al mediodía para que la ilicitana saludara a todos los fans que se concentraban desde bien temprano a las puertas del Consistorio de Elche coreando algunas de las canciones con las que la cantante ha triunfado en la Academia, entre ellas La Llorona. Después de haber llenado el Gran Teatro el día de la final, era de esperar que la locura por Alba Reche se convirtiera en una realidad. Y así lo fue.



Nerviosa por el caluroso recibimiento que le dieron sus seguidores, pero también ilusionada. Así se sintió la joven ante la multitudinaria bienvenida que le dieron sus fans ayer, muchos de los que ya han reclamado que Alba Reche sea la próxima pregonera de las fiestas patronales. Algo para lo que la subcampeona de Operación Triunfo no cierra la puerta. Admitió que no le importaría, además de reconocer que le encantaría que la ciudad pudiera acoger un concierto de OT.

Tras dos semanas de la gran final, la cantante ilicitana desvelaba una de las mayores incógnitas sobre su carrera musical: su primer álbum. «Estoy escuchando mucha música para saber cómo lo quiero enfocar y empezando a trabajar en las canciones que quiero incluir en el disco», anunció la joven, quien ya tiene fijadas las reuniones con la productora. «Lo que yo pretendo es mezclar el R&B, el soul y el jazz con cosas que a mí me gustan y que yo esté contenta», señaló.

La gira

Más inminente aún es el reparto de las canciones que cantarán los concursantes de Operación Triunfo en su gira. Aunque se anunciarán la próxima semana, Alba Reche ya adelantó ayer que le encantaría cantar La Llorona, «al ser de las que más se ha valorado dentro de la Academia», además de She used to be mine y Creep. Asimismo, la joven ilicitana también aseguró que Zaz, la artista que interpreta la canción Je Veux, la ha invitado a uno de sus conciertos en Madrid por «la química que surgió tras cantar la pieza juntas en la gala de Navidad», aunque su asistencia todavía está por confirmar.

Y así, con todos esos sueños por delante, Alba hizo ayer una parada en la ciudad que la vio nacer para recibir en primera persona un homenaje en el Ayuntamiento. El alcalde, Carlos González, y parte del equipo de gobierno, felicitaron a la cantante por ser una «gran embajadora y dar visibilidad a la ciudad» y le entregaron una réplica de la Dama de Elche.

Tras saludar a sus seguidores desde las alturas, la joven no dudó en acercarse a los jóvenes que la esperaban durante horas para hacerse un «selfie» y firmar autógrafos. Para muchos, ver a Alba Reche se convirtió en el mejor regalo de Reyes.