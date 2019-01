Elche cierra cuatro centros educativos por el viento pero no registra ni una incidencia

La alerta naranja que se decretó ayer en Elche ante la previsión de fuertes vientos se saldó con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en zonas de las pedanías como Algorós, pero sin incidencias. En la ciudad, donde el Ayuntamiento suspendió las clases en cuatro centros educativos, también se alcanzaron rachas similares, según los registros del observatorio de Altabix de ayer por la tarde.

No obstante, el viento no empezó a aparecer hasta bien entrada la tarde lo que generó muchas críticas entre los padres por la decisión municipal de suspender las clases en cuatro centros escolares. Concretamente, ayer se suspendieron las clases en el colegio El Palmeral, en el IES La Torreta, en las Jesuitinas y en el Conservatorio de Música.

En el resto de centros educativos se mantuvo la actividad académica pero se realizó un llamamiento para que se evitase realizar actividades al aire libre.

El hecho de que se suspendiese las clases en unos centros y en otros no generó bastante controversia entre las familias, que muchos plasmaron en las redes sociales.La edil de Educación, Patricia Macià, aseguró que «pese a que durante la mañana no ha habido viento hemos hecho lo correcto». La concejal explicó que la decisión de suspender las clases en algunos centros fue recomendada por el servicio municipal de emergencias. Dado que la previsión era de rachas inferiores a 90 kilómetros por hora, no se consideró necesario suspender las clases en todos los centros educativos, apuntaron desde el Ayuntamiento.

Por este motivo, según explicó ayer Patricia Macià, se decidió suspender las clases en los centros ubicados en huertos de palmeras, como El Palmeral, La Torreta y el Conservatorio de Música, y más tarde se decidió suspender las clases también de Jesuitinas ya que tiene censadas 800 palmeras.

Según aseguró ayer la edil, también se realizaron gestiones con el colegio de Salesianos, donde también hay muchas palmeras, pero el centro prefirió mantener la actividad académica y no suspenderla.

Finalmente, y pese a no registrarse incidencias, desde el Ayuntamiento se insistió en que la decisión adoptada para la jornada de ayer fue la correcta teniendo en cuenta la alerta naranja que decretaron los servicios de emergencia.