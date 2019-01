La cantante de Elche Onelia Leiva entra en "La Voz"

Una nueva voz de Elche aspira a protagonizar uno de los principales programas televisivos dedicados a la música. La cantante ilicitana Onelia Rubio ha pasado a formar parte de "La Voz". En el formato que ahora se emite en Antena 3 la vocalista ocupará un lugar en el equipo que lidera la artista mexicana Paulina Rubio, un combinado que tendrá que plantar cara a los encabezados por Antonio Orozco, Luis Fonsi y Pablo López. En la sexta entrega de las audiciones a ciegas la cantante de Elche ha brillado con luz propia, destacando por la garra desplegada en el escenario.

Leiva explicó ante las cámaras que trabaja en el mundo de la hostelería y que fue una compañera de trabajo la persona que le animó a buscar un hueco en "La Voz". Uno de los vídeos grabados por la ilicitana había conseguido hacerse muy viral en las redes sociales y ahora Leiva ha dado un paso más al subirse por primera vez al escenario del programa televisivo. Su interpretación del tema "The edge of glory" le valió para ser seleccionado por Paulina Rubio, aunque otros dos "coach" del programa, Antonio Orozco y Luis Fonsi, también mostraron interés por contar con Leiva en sus equipos.

Los tres cantantes presionaron el pulsador tras escuchar el potente chorro de voz de la ilicitana. Leiva decidió unirse al conjunto de Paulina Rubio, que se convirtió en la gran triunfadora de la sexta edición de las audiciones a ciegas. La mexicana ha conseguido quedarse para su equipo también a un grupo procedente de Barcelona, que será el primer cuarteto que compita en la historia de "La Voz". Esta formación musical interpretó sobre el escenario el tema "And so it goes". Otra de las concursantes que destacó en la velada musical fue la gallega Iria Regueiro, que, finalmente, pasó a formar parte del equipo capitaneado por Antonio Orozco.

Tras el gran éxito conseguido por Alba Reche en "Operación Triunfo", Leiva aspirar a convertirse ahora en el próximo fenómeno ilicitano en la televisión nacional. Reche, precisamente, está a las puertas de estrenar un disco con las canciones que ha interpretado a su paso por la academia, un álbum que saldrá a la venta el 25 de enero. Ese mismo día, la joven realizará su primera firma de discos en Elche, que será entre las 17 y las 19 horas en El Corte Inglés. Reche también fue recibida en el Ayuntamiento ilicitano el pasado día 5 de enero.