El Brugal obliga a retrasar juicios hasta octubre pese a haberse habilitado otra sala

La inminente celebración del comienzo del juicio del caso Brugal, que juzgará presuntos amaños en la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela ya está lastrando el resto de actividad de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. Pese a que, en teoría, se reforzará el tribunal con otro magistrado para que, en la práctica, se pase de dos secciones a tres, con el objetivo de que una de ellas se centre en el Brugal y las otras dos lleven el trabajo habitual de la sección, la inminente jubilación de otra magistrada, y los problemas para cubrir la plaza de refuerzo están originando retrasos de hasta 10 meses en causas ya señaladas. Ayer mismo, estaba previsto un juicio por una presunta estafa que lleva más de 15 años a la espera de juicio y, al no poder celebrarse la sesión, se pospuso hasta el mes de octubre, pues el tribunal asegura que carece de fechas libres en el calendario para atender señalamientos en los próximos meses, pues las pocas que hay disponibles se reservan para delitos y causas de mayor trascendencia. Lo mismo ocurrirá con varios juicios señalados esta semana y que no se podrán celebrar debido a la baja de uno de los magistrados, que no se reincorporará, previsiblemente, hasta el lunes.

Esta situación ha despertado, de nuevo, las quejas de abogados y fiscales, quienes dedican horas, y en ocasiones varios días a estudiar las causas para el juicio y que, al no poder celebrarse, se retrasan meses en lugar de días, por lo que toda esa preparación no sirve para nada. De hecho, en algunos casos, el tribunal ni siquiera da fecha para su señalamiento tras la suspensión del juicio, por lo que queda de nuevo en el limbo. Estos retrasos se suman al que ya acumula el tribunal de por sí, con causas, como las de ayer, que llevan esperando más de diez años a ser juzgadas. Así, hasta octubre no se sentará en el banquillo el acusado de estafar 18.000 euros a una familia que pagó por adelantado para reservar una vivienda con la opción de comprarla. Una casa para la que, según la denuncia de los afectados, se les anuló la reserva días más tarde, sin previo aviso, y sin que se les devolviera la cantidad que pagaron por adelantado al presunto estafador.