El alcalde ficha al asesor del PSOE, Joaquín Martínez para el área de Fiestas

El asesor del grupo municipal del PSOE, Joaquín Martínez, sustituirá a Blanca González, tras su dimisión como funcionaria de empleo en la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Elche.

El socialista Antonio Rodríguez pasará entonces a cubrir el puesto de Martínez, como encargado de realizar las tareas de apoyo a los concejales del PSOE.

Este cambio se produce después de que la pasada semana Blanca González dimitiera como asesora municipal tras la presión de Compromís. Justo un día después de la lluvia de críticas, la dimisión de Blanca González como asesora municipal se hizo efectiva en el Ayuntamiento de Elche. El alcalde, Carlos González, firmó la renuncia de la funcionaria de empleo después de que sus socios de gobierno le sacaran los colores por permitir que la exconcejal socialista compatibilizara su función en el Ayuntamiento con su nuevo trabajo en una empresa privada que presta servicio al Consell, en concreto en el Distrito Digital. Algo que es legal, pero que Mireia Mollà tachó de «incompatible desde el punto de vista ético».

Sin embargo, no solo Compromís ha reprochado al regidor ilicitano que la salida de Blanca González no se haya producido antes, (lo hizo ayer en una comparecencia pública y también en una reunión de la pasada semana con el resto de ediles, en la que saltaron chispas). También, en el seno del PSOE hay quienes comparten que el paso atrás de la funcionaria de empleo ha llegado más tarde de lo que debería. Al mismo tiempo, hay socialistas que creen que el alcalde tendría que haber movido ficha antes cesando a Blanca González y no a mediados de enero, con lo que de paso, podrían haberse evitado los reproches de Compromís.