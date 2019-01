A prisión tras maniatar durante horas a un empresario en su fábrica para exigirle 4.500 euros

Los tres implicados le soltaron tras entregarles 1.500 euros y exigirle otros 3.000 en 24 horas. La Policía Nacional detuvo a dos personas y busca a otras dos.

La jueza de instrucción ha enviado a prisión a un detenido por retener, presuntamente, a un empresario en su nave del polígono de Carrús, donde tres personas lo maniataron y le dieron una paliza para exigirle dinero. En un primer momento, la víctima dio a los asaltantes 1.500 euros, una cifra con la que no estuvieron conformes por lo que le exigieron otros 3.000 euros en 24 horas a cambio de dejarle en libertad, bajo la amenaza de propinarle una paliza, según señalaron fuentes judiciales a este diario. Los hechos se remontan a mediados de la pasada semana cuando, al parecer, la víctima acudió al barrio de Los Palmerales a comprar droga, según las mismas fuentes. El encuentro no salió según lo previsto, pues el presunto camello y otras dos personas, acabaron reteniéndolo y exigiéndole todo el dinero que llevaba encima. Como no fue suficiente para los implicados, éstos trasladaron al empresario a su nave en el polígono de Carrús, donde le maniataron y le dieron una paliza hasta que la víctima le dio todo lo que llevaba encima, cerca de 1.500 euros en efectivo.

Sin embargo, los presuntos secuestradores pedían más, por lo que obligaron al hombre a acudir a su casa a por las tarjetas de crédito para sacar más dinero en un cajero. Sin embargo, la mujer del empresario, al ver que su marido acudía con tres desconocidos y desconfiando de la situación, no les dejó entrar en el domicilio. Y fue entonces cuando los tres asaltantes le dieron un ultimátum al empresario. O les daba 3.000 euros en 24 horas, o sería víctima de otra paliza.

El empresario puso los hechos en conocimiento de la Policía y, cuando el cabecilla, y presunto narcotraficante, acudió con un cuarto implicado a la nave, los agentes se encontraban en su interior, esperando para detenerlo. El cabecilla de la banda sospechó de que algo extraño pasaba, y no llegó a entrar en la nave. Sin embargo, los agentes acabaron deteniéndolo, tanto a él como al chófer que lo acompañó al encuentro para «cobrar» lo que le había pedido.



Cárcel

La Fiscalía pidió el ingreso en prisión de los dos detenidos, pero finalmente la jueza solo decretó el ingreso en instituciones penitenciarias para el presunto cabecilla de la banda, que habría sido el instigador del secuestro y participó en él. Los agentes ya han identificado a otro de los tres implicados en el robo y la paliza en la nave, y trabajan en la identificación del tercer miembro de la banda. Los tres se enfrentarán a una acusación por retención ilegal, robo con violencia y extorsión, debido al chantaje para que les entregara otros 3.000 euros.

El principal encausado, que se encuentra en prisión, negó los hechos, y aseguró que había acudido a la nave a hacer una simple visita. El conductor que lo llevó hasta allí, que no habría participado en la retención y en la paliza, aseguró que no sabía nada del porqué acudían allí, y que había llevado al presunto cabecilla de la banda porque le había pedido un favor, era su amigo, y a veces le daba alguna papelina de droga por hacer de recadero.

La investigación sigue en curso para localizar a los otros dos implicados en la retención y la paliza, por lo que los agentes continúan trabajando para esclarecer el caso y recabar todos los datos posibles solo lo sucedido en el interior de la nave.