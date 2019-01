12 millones para revitalizar Carrús

Un auditorio y la rehabilitación de Porfirio Pascual son las principales actuaciones.

Carrús necesita una inyección económica que le permita un lavado de cara. Por este motivo, el barrio, noticia estos días a nivel nacional después de que la Agencia Tributaria desvelara que es el de menor renta de toda España, será el principal destinatario de los fondos europeos Edusi que la ciudad ilicitana recibe. De los 30 millones de este proyecto (15 millones de fondos europeos y 15 del Ayuntamiento), un 40% irá destinado a la rehabilitación urbanística y la dinamización de uno de los enclaves más deprimidos del territorio ilicitano. En total, serán 12 los millones de euros que se emplearán en la adecuación del barrio.

Así lo anunciaron ayer los principales representantes del tripartito durante la inauguración de una exposición en la que se explica a la ciudadanía cuáles son las principales líneas de actuación de los fondos Edusi. Durante la puesta de largo de la muestra en el Claustro de Las Clarisas, precisamente uno de los inmuebles que se beneficiará de la ayuda continental, fueron desveladas por el alcalde, Carlos González, algunas de las grandes intervenciones con las que se pretende mejorar Carrús: la construcción de un pabellón polideportivo adaptado en la zona del cementerio y de un auditorio en la avenida de Novelda o la regeneración de buena parte de la fachada este de Porfirio Pascual y Casablanca.

«Es necesario que impulsemos ya estas actuaciones porque son inevitables. Buscamos un efecto positivo en la resolución de los problemas urbanísticos», señaló González. De esta forma, el socialista justificó que el 40% de la inversión de los fondos Edusi se concentre en el entorno de Carrús. «Cuando solicitamos esta subvención a la Unión Europea, en el tripartito éramos conscientes de que se trata de un barrio muy vulnerable. Por eso concentramos ahí la inversión pública», añadió el regidor.



El 60% restante

Al margen de la inversión en Carrús, el 60% restante de los fondos Edusi se distribuirán de forma estratégica por el resto del término municipal. Muchas de las inversiones correspondientes a ese 60% no irán a parar a una zona concreta de Elche, si no que se destinarán al conjunto de la ciudadanía. En este grupo entran la administración electrónica, el programa de eficiencia energética, la movilidad sostenible o el transporte público. También habrá otras actuaciones concretas en enclaves como Los Palmerales, San Antón o El Plá.

En la línea del alcalde, Mireia Mollà resalto la inversión en Carrús como parte del objetivo global de conseguir «una ciudad sostenible, justa e integradora, en la que la población tenga los servicios necesarios independientemente de la zona de Elche en la que viva». La portavoz de Compromís indicó que la exposición inaugurada ayer en el Claustro de Las Clarisas pretende poner el foco en las actuaciones que se van a realizar para mejorar la calidad de vida de la población.

En cuanto al informe que ha hecho público la Agencia Tributaria, en el que señala a Carrús como el barrio con menor renta de España, el alcalde manifestó ayer su disconformidad. «Son cifras que no aportan más valor. Carrús no es el barrio más pobre de España. Es un enclave que tiene problemas y que requiere de inversiones para modernizarse. Pero es un barrio normal, la estadística no refleja la realidad», concluyó González.