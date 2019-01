IFA da por primera vez beneficios en una década

La Institución Ferial Alicantina (IFA) ha logrado por primera vez en diez años dar resultados de negocio positivo. Así lo han manifestado hoy desde el recinto ferial, que ha celebrado esta mañana las reuniones de sus dos órganos de gobierno, Comité de Dirección y Patronato, presidido éste último por el Conseller de Economía Sostenible, Sectores productivos, comercio y trabajo, Rafael Climent.

Así las cosas, IFA encara un año clave, no solo por lo positivas que puedan ser las cuentas, sino también por el inicio de la comisión de investigación de la gestión económica de una entidad que llegó a acumular una deuda de 70 millones de euros y que ahora el Gobierno valenciano da por "finiquitada". Climent, ha confiado en que se pueda "clarificar en la mayor medida posible qué pasó con la gestión de IFA y por qué las cosas se hicieron de esa forma". Ha apuntado, además, en que se pedirán responsabilidades si la gestión no es favorable, para garantizar "la máxima transparencia".

Los presupuestos de 2019 de IFA presentan por primera vez desde 2008 un resultado de negocio positivo de 11.000 euros y un EBITDA (antes de amortizaciones e intereses) de 541.000 euros frente a los 394.628 euros presupuestados en 2017.

El presidente de IFA, José Luis Gisbert ha declarado que "a principios de año el Consell aprobaba el decreto gracias al cual IFA podía dejar atrás la época de los grandes proyectos inacabados, o a penas esbozados, que tanto daño han hecho y que han supuesto un pesado lastre para la Institución. La Generalitat ha asumido la deuda financiera de la Institución, abriendo así un nuevo futuro para la misma. Este hecho, unido a una gestión ante todo responsable y si me lo permiten, eficaz, ha conseguido que hoy les presentemos, por primera vez desde 2008, unos presupuestos para 2019 con un resultado de negocio positivo. Es cierto que la cifra resultante, 11.000 euros, no es nada destacable. Si bien es cierto también que nunca ha sido nuestra intención conseguir unos grandes resultados en términos económicos, nuestro objetivo siempre ha sido y será, contribuir a la promoción de la actividad económica de nuestra Provincia".

Por otro lado, se han aprobado unos nuevos Estatutos para la Institución cuyo peso radica en una nueva composición de los miembros tanto del Patronato como del Comité de Dirección.

Del Patronato se ha suprimido la representación de entidades financieras, las presidencias de la Diputación y las Cámaras de comercio de Valencia y Castellón, la presidencia de FICE e Inescop y se ha sustituido la referencia a la extinta COEPA (que designaba dos vocales en el comité de dirección y cuatro en el Patronato), por el de la organización empresarial más representativa de la Comunidad Valenciana. También se ha incluido dentro de la composición del Patronato al vicepresidente del Comité de Dirección de IFA, cargo que actualmente ostenta Antonio Martínez.

En la composición del Comité de Dirección de IFA únicamente ha cambiado la referencia a COEPA por la de la organización empresarial más representativa.

El Presidente de IFA ha comentado que "los cambios en los estatutos han sido de carácter meramente técnico, para conseguir unos órganos de gobierno más ágiles y ajustados a la realidad de la Institución".



Informe Presidencia

La reunión del Patronato de IFA ha concluido con un informe del Presidente en el que ha aprovechado para agradecer la colaboración de las distintas administraciones. Así han sido sus palabras:



"Gracias al apoyo de la Generalitat, además de acabar con la deuda acumulada, iniciamos en 2016 un programa progresivo de adecuación de nuestras instalaciones, cuya última obra, valorada en 500.000 euros, hemos finalizado hace escasas semanas. Actuar sobre la cubierta del pabellón 1, la instalación eléctrica, la instalación de clima y el sistema contra incendios eran intervenciones de absoluta urgencia. A día de hoy, aunque siempre hay mucho por mejorar, las instalaciones del recinto funcionan a pleno rendimiento y seguridad.

2018 también ha sido el año en el que hemos conseguido dar solución a otro de los problemas que arrastraba la Institución, y que ha necesitado de la absoluta implicación del Ayuntamiento de Elche. Se ha establecido un plan de pagos que nos va a permitir ir abonando la deuda en concepto de IBI e IAE que IFA mantiene con el Ayuntamiento. La Institución nunca ha querido eludir sus responsabilidades para con ninguna administración, pero era necesario alcanzar un acuerdo que en ningún caso pusiera en riesgo la viabilidad de la Institución.

Tenemos la confianza absoluta que en adelante podremos seguir contando con la misma colaboración del Consistorio ilicitano, y si cabe, con una todavía mayor.

Pendientes estamos del estudio que está llevando a cabo SEPES, para completar la urbanización del entorno ferial. Culminar este desarrollo supondría un espaldarazo para la Institución, poniendo al fin en valor un espacio absolutamente estratégico. Un punto neurálgico de la Provincia, a mitad de camino entre las ciudades de Elche y Alicante, donde confluyen a muy poca distancia nuestro magnífico aeropuerto, el parque empresarial, la EUIPO y el propio recinto ferial.

En este momento me gustaría hablarles de uno de los grandes proyectos en los que venimos trabajando y que sin ser nuevo, creo no equivocarme al decir, que será durante el presente ejercicio cuando alcance su madurez y consolidación.

Alicante Gastronómica, certamen que vio por primera vez la luz con notable éxito en 2018 y que nace con la vocación de hacer de Alicante la cuna de la dieta y el estilo de vida mediterráneo. Para su segunda edición, prevista para finales del próximo mes de febrero, estamos trabajando como un verdadero equipo, la Diputación, máxima impulsora de la iniciativa; la Cámara de Comercio, que se ha desvelado como una de nuestras grandes aliadas; e IFA, todo un ejemplo de colaboración entre distintas entidades provinciales que mantienen claros lazos y objetivos comunes.

IFA acoge en total 23 ferias y alrededor del centenar de eventos al año, todo ello con una plantilla de 25 personas frente a los 75 trabajadores con los que llegó a contar la Institución.

No me gustaría concluir sin antes lanzar un deseo para este nuevo año: que no se eche a perder el camino que ya hemos emprendido, juntos, cada uno con su papel, colaborando en los temas y en los momentos precisos.

No trunquemos esta nueva oportunidad que está viviendo la feria".