Absuelto un profesor acusado de abusar de una alumna en un instituto

El profesor acusado de abusar sexualmente de una alumna en el instituto de una pedanía ilicitana ha sido absuelto por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, debido a que «no existe prueba directa alguna» porque desde el principio las versiones de la víctima y el del acusado «han sido absolutamente contradictorias» y, al no haber testigos, debe «prevalecer en especial el principio in dubio pro reo». Es decir, en caso de duda, se aplicará la situación más favorable para el acusado.

Los hechos ocurrieron durante el primer trimestre del curso 2017-2018. El profesor ni siquiera daba clases a las joven, y se conocieron, según consta en los hechos probados de la sentencia, cuando esta se le acercó en el pasillo para pedirle que le recomendara obras de autores españoles para leerlas. Semanas más tarde, se encontraron en un aula, y ambos llegaron a darse un abrazo, si bien «no consta de quién partió la idea y si fue meramente amistoso».

El profesor comunicó estos hechos a la dirección y, en una reunión con el departamento de orientación, se le aconsejó que rompiera relaciones con la alumna, pero «él respondió que lo arreglaría a su manera», recoge la sentencia. Días más tarde se produjo un segundo encuentro en el aula, a solas, que fue el que dio origen a la denuncia. Según relataba la menor, se dieron otro abrazo, acabaron besándose y el acusado le tocó el culo y dirigió su mano hacia sus genitales, antes de que ella lo parara. Sin embargo, el tribunal sostiene que el testimonio de la víctima no «despliega fuerza probatoria», además de que califica la conducta de la menor como un comportamiento «cargado, llámese de animosidad, venganza, etcétera, lejano a una idea propia de la Justicia», ya que ella había declarado anteriormente que había llegado a estar enamorada de él, aunque ahora lo odiara.

Discusión

El día siguiente al que se produjeron estos hechos que denuncia la joven, una profesora relató al director cómo había presenciado una discusión entre el docente y la joven. Este se dirigió al lugar de los hechos, y relató en el juicio que «antes de llegar se me acercó el profesor y me dijo que la alumna no le dejaba entrar en el coche», porque estaba cabreada porque se había enterado de que el profesor había tenido una relación anteriormente con otra alumna, mayor de edad. El director, en su informe, asegura que no cree la versión de ninguno de los dos.

Por todo ello, el tribunal considera que no hay pruebas suficientes y aunque el informe psicológico de la menor dice que «tiene una alta probabilidad de ser verdad, en Derecho Penal no cabe para condenar el cálculo de probabilidades, pues debe prevalecer el principio in dubio pro reo», reza la sentencia.