El tripartito lanza un órdago a la oposición para impulsar doce obras por 3,7 millones de euros

El Ayuntamiento recibe 4 millones del Plan Edificant para infraestructuras en nueve centros.

El tripartito ha dejado en manos de la oposición que Elche pueda contar con doce obras este año en barrios y pedanías. El ejecutivo ya tiene preparados 3,7 millones de euros para poner en marcha las inversiones, pero necesita del apoyo de PP, Cs o Ilicitanos por Elche para poder hacerlas realidad.

La oposición tendrá la última palabra en el pleno de este mes y tendrá que decidir si respalda la modificación presupuestaria; en definitiva, si bloquean o no los proyectos. La situación es así porque el equipo de gobierno no logró sacar adelante los presupuestos municipales para 2019, al rechazarlos la oposición porque no hubo bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles.

El equipo de gobierno quiere construir centros sociales en El Altet, Arenales y Torrellano, un polideportivo adaptado a personas con discapacidad, rehabilitar los polideportivos de Carrús y El Toscar, regenerar la fachada este de Carrús y el barrio de Los Palmerales, además de mejorar los accesos a la playa de El Pinet. La mitad de las doce obras presupuestadas tendrán financiación de los fondos Edusi, por lo que si se suma la financiación de Europa se alcanzan los cinco millones de euros que anunció el alcalde, Carlos González, al inicio del año. Estas actuaciones tienen que cumplir, además, con un calendario para poder contar con los ingresos europeos. Esta semana, el ejecutivo local ha presentado a la oposición sus propuestas y ahora, tras autorizarlas en la junta de gobierno local, todo está en manos del pleno, aunque en el seno del equipo de gobierno se muestran confiados en contar con su beneplácito, tal y como dijo ayer la portavoz del PSOE, Patricia Macià. Por su parte, la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, dijo que «no hay motivos para que una oposición responsable apoyen las actuaciones».

Otra de las modificaciones que llevará el tripartito al pleno de este mes servirá para ampliar la dotación a 135.000 euros la lucha contra la violencia de género. También se modificarán las cuentas por el ingreso de cuatro millones del Plan Edificant (ampliación del colegio de La Baia, del Virgen de la Luz, de Garrofers, de López Orozco, del comedor del Jaime Balmes, de la ampliación de La Galia, de la ampliación de Vallverda, de la adecuación del Montserrat Roig y del Nº37) y de otros tres millones para programas de empleo.