El PP exige al tripartito que asuma su responsabilidad

?Pablo Ruz (PP) apeló ayer a la responsabilidad civil del actual equipo de gobierno para que actué sobre el edificio derrumbado y ofrezca una solución a los vecinos afectados, que desde hace más de tres años se sienten olvidados y ninguneados, según relata uno de los propietarios. A punto de cumplirse cuatro años desde el necesario apuntalamiento del edificio en la calle Ginés García Esquitino del barrio de Carrús, no se ha producido ninguna actuación subsidiaria, ni toma de decisiones por parte del tripartito, «que durante todo este tiempo ha preferido mirar hacia otro lado y no ofrecer solución alguna a las 10 familias afectadas y que desde abril de 2015 se quedaron sin sus viviendas», denunció ayer la formación política, que ha recogido la queja de uno de los vecinos que no puede hacer frente al alquiler.