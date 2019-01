Asociaciones vecinales salen en defensa de las obras de Alfonso XII

La Federación de Asociaciones de Vecinos Dama de Elche ha salido en defensa de las obras en la calle Alfonso XII, previas a la peatonalización de la Corredora, que han desatado protestas por parte de residentes de la calle y comerciantes, así como la petición de un pleno extraordinario por parte de PP y Cs para paralizar los trabajos.

La agrupación de colectivos vecinales ha emitido un comunicado manifestado el apoyo al proyecto de peatonalización integral del centro histórico de Elche.

"Respetamos el derecho a la manifestación de todos los vecinos y todo aquel que pueda ver vulnerados sus intereses, pero después de un proceso de reflexión interno, las asociaciones de vecinos, como Zapatillera, Centro-Avenida y Raval, legalmente constituidas y siendo las más directamente afectadas, así como el resto de asociaciones vecinales integradas en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche, apoyamos la peatonalización en general y la actuación en la calle Alfonso XII en concreto", han expresado.

Apuntan a que las actuaciones de peatonalización normalmente causan rechazo e inconvenientes al principio, pero desde el movimiento vecinal "pensamos que es la mejor solución para el centro histórico y para la subsistencia de su comercio, y así competir con otras superficies comerciales desde un entorno agradable, peatonal, de paseo y esparcimiento".

Al mismo tiempo, advierten de los casos y experiencias en todas las ciudades en las que se ha peatonalizado el centro, donde el pequeño comercio ha renacido y ha aumentado sus clientes y ventas, por lo que lo consideran positivo desde el punto de vista económico. "Esta actuación, que a corto plazo puede generar molestias e incertidumbre a vecinos y comerciantes, a medio y largo plazo generará atracción de visitantes y clientes y mejorará los datos de ventas y visitas físicas a los establecimientos comerciales", apuntan.

Sin embargo, también han pedido que esta peatonalización vaya acompañada de una buena conexión del centro con el transporte público, primando el transporte verde, como bici-elx o el paso de autobuses así como aparcamientos en los aledaños que sean disuasorios, para dejar el coche en estos aparcamientos y poder acceder al centro a pie.

Respecto a la calle Alfonso XII, reclaman la limitación de vehículos particulares en esta calle, y que no se convierta esta calle en una vía saturada de tráfico, ya que en la actualidad el tráfico ya es intenso de por sí, buscando vías alternativas que no reconduzcan dicho tráfico por esta calle o limitando su acceso en exclusiva para transporte público y vehículos de emergencias, "ya que los vecinos de esta zona no tienen por qué soportar más ruido y contaminación", argumentan.

En palabras de su presidente, Bernardo Sánchez, "la peatonalización de la calle Corredora le dará al comercio del centro el arma definitiva para poder competir de manera diferente ante otras opciones comerciales que siempre tendrán un aparcamiento más fácil, hay que competir en otros campos, y todo esto pasa por empezar a actuar en Alfonso XII".