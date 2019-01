Cs advierte de que no hay tiempo para hacer nuevas inversiones antes de las elecciones

El tripartito ha activado la maquinaria para conseguir apoyos en la oposición con tal de sacar adelante nuevos proyectos antes de las elecciones. Algo que desde Ciudadanos ven imposible por la falta de tiempo material.

El equipo de gobierno está en minoría, no tiene presupuestos municipales para 2019 y quiere poner en marcha un plan inversor de 5 millones para barrios y pedanías. Todo de aquí a mayo. Frente a ello, el portavoz municipal de Cs, David Caballero, ha advertido ya que no dará tiempo a ejecutar las iniciativas en los cuatro meses que quedan para la cita con las urnas.El líder de la formación naranja reprochó ayer al ejecutivo local que tuvo tiempo «desde el pasado mes de junio para sentarse con Ciudadanos para negociar todos los proyectos que nuestro municipio necesita. Sin embargo, eligieron no tener presupuestos antes que hablar con otras formaciones». Además, tildó de «irresponsable» acometer cualquier inversión antes del mes de mayo sin consenso.