El Hospital Vinalopó cede a la presión de Conselleria y abrirá urgencias extrahospitalarias por la tarde en Elche

El Hospital del Vinalopó ha cedido a la presión de la Conselleria y de las voces críticas dentro del propio hospital y abrirá desde el lunes el Punto de Asistencia Sanitaria de El Toscar a partir de las 17 horas, como desde ayer ya hace el PAS de Altabix y la práctica totalidad de los puntos de atención de urgencias extrahospitalarias en toda la provincia. Las críticas no se hicieron esperar ya que la decisión, del departamento gestionado por la empresa Vinalopó Salud -que depende de Ribera Salud-, de no abrir las urgencias no hospitalarias por las tardes suponía un agravio comparativo con el resto de la ciudad. La Conselleria de Sanidad dio orden a última hora de la mañana de ayer a todas las concesiones de igualar el horario con el resto de instalaciones sanitarias de la provincia, dando un plazo adaptativo para contratar al personal necesario. El alcalde, Carlos González, exigía también esta mañana que el Vinalopó adaptara el nuevo horario.

Tras las presiones, tal y como han apuntado desde la dirección de Vinalopó Salud, " la previsión es que el próximo lunes el PAC de Toscar cuente con el nuevo horario". La dirección también ha querido responder al primer edil, quien a su vez preside el Consejo de Salud de la ciudad: "Quizá el alcalde no disponga de la información adecuada, pero Vinalopó Salud está siempre comprometido con la mejora de la asistencia a los pacientes. En este sentido, el pasado viernes el gerente contactó con la Conselleria para tratar esta cuestión (ampliación horario PAC) con mayor profundidad y poder estudiar la medida con tal de poderla llevar a cabo en el menor tiempo posible".



El origen de la polémica

El Hospital del Vinalopó se desmarcó ayer de la decisión de la Conselleria de Sanidad de adelantar el horario de los Puntos de Atención Sanitaria y los Puntos de Atención Continuada que, desde ayer ya abren a las 17 y 15 horas en la provincia. De esta forma, el PAS de Altabix atenderá urgencias a partir de las cinco de la tarde, mientras que el PAS de El Toscar seguirá abriendo, como hasta ahora, a las 21 horas. El objetivo de la Conselleria de Sanidad pasa por descongestionar los centros de salud por las tardes, ya que con este adelanto de los puntos de urgencias se atenderán las urgencias directamente en los puntos habilitados para ello, en lugar de «apretar» las agendas de los médicos de los centros de salud que estén pasando consulta por las tardes. Sin embargo, solo los 163.000 pacientes que dependen del Hospital General de Elche se beneficiarán de esta medida, mientras que los 140.000 que atiende el departamento de salud del Hospital del Vinalopó deberán esperar a las 21 horas para ser atendidos en Urgencias o visitar su centro de salud y esperar a que uno de los médicos que pasan consulta les atienda.

Desde el Hospital del Vinalopó justificaron ayer la decisión en que «Vinalopó Salud no ha participado en ninguna reunión convocada por la Conselleria para tratar un tema tan importante como este. Además, la insuficiente antelación con la que la empresa ha conocido la instrucción a través de un correo electrónico no hace factible una correcta y óptima organización de los recursos para su aplicación inmediata».

Sin embargo, desde la Conselleria de Sanidad señalaron ayer que ya se han dado instrucciones a las concesiones para que se adapten a estas directrices y todos los PAC/PAS tengan un mismo horario. No obstante, señalaron que se dará un periodo de adaptación, sin determinar, para organizar el servicio y que se pueda contratar al personal médico y administrativo necesario para hacer efectiva esta medida.

El departamento del Vinalopó atiende a parte de los usuarios de Elche pero también gestiona las instalaciones sanitarias de Crevillent y Aspe. Por tanto, los PAC de estas dos poblaciones también continuarán abriendo sus puertas a las 21 horas, mientras que el PAC de Santa Pola, que depende de la gestión del Hospital General, lo hará seis horas antes, a las 15 horas. Desde la dirección de Vinalopó Salud añadieron ayer que «el departamento se encuentra analizando esta medida en base a indicadores y datos asistenciales. Su aplicación se realizará en condiciones de garantía y calidad a sus pacientes». Sin embargo, tal y como señalaron a INFORMACIÓN, estos datos arrojan que actualmente hay solo una decena de pacientes que acuden a Urgencias del hospital pese a que su dolencia podría atenderse en un PAS, si bien no dieron cifras de las atenciones en centros de salud en horario vespertino. «La dirección está estudiando estas instrucciones recibidas por la Conselleria», reiteraron.