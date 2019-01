Juan José Ruiz se afianza como favorito en las elecciones de la UMH

La comunidad universitaria cree necesaria la aparición de más aspirantes para fomentar el debate dentro de la institución

En los pasillos de los campus de la Universidad Miguel Hernández (UMH) cada vez se extiende más la impresión de que el próximo rector va a ser el actual vicerrector de Infraestructuras, Juan José Ruiz. A la vez, extraña que no haya nadie entre los nombres que suelen protagonizar las quinielas que esté dispuesto a dar un paso al frente y presentar una candidatura que sirva como alternativa a la encabezada por Ruiz. A principios de febrero expirará el plazo para presentarse a las elecciones.

Los comicios en los que saldrá elegido el sucesor de Jesús Pastor se celebrarán el próximo 3 de abril. Si fuera necesaria una segunda vuelta, se celebraría el 15 de mayo. Aunque el sentir general en las aulas y despachos de la UMH es que no será necesario alcanzar esta segunda votación. Entre los potenciales candidatos consultados por este diario, únicamente Ruiz reconoce abiertamente que se va a presentar y ya está trabajando en el cierre de una candidatura con contará con el respaldo del actual equipo de gobierno. Este último apunte descarta a otros posibles aspirantes, como la vicerrectora de Profesorado, Eva Aliaga, o el vicerrector de Investigación e Innovación, Manuel Jordán.

Únicamente el exvicerrector José María Gómez Gras sigue dejando abierta la puerta a una posible candidatura. Por el momento, no aparecen más nombres ni el campus central de la UMH en Elche ni en los que están repartidos por Orihuela, Altea o Sant Joan d'Alacant. Eso sí, entre la comunidad universitaria muchas son las voces que señalan la conveniencia de que hubiera más candidaturas que plantearan alternativas a Ruiz y enriquecieran el debate en el seno de la institución académica.

Entre las voces que apuestan por una mayor pluralidad, se pueden encontrar auténticos pesos pesados de la UMH, como es el caso del director del Instituto de Neurociencias, Salvador Martínez. «Sería un despropósito que hubiera un único candidato, me parece muy fuerte que no haya nadie más en la Universidad que se quiera presentar. Esto supondría que no hay ilusión por mejorar las cosas. Unas elecciones así denotarían falta de salud democrática», indica el investigador.

Martínez se descarta a sí mismo como posible alternativa -«En Neurociencias estoy en el lugar en el que quiero estar», asegura- y pone como ejemplo el caso de la Universidad de Murcia, en la que en sus dos últimas elecciones se han presentado hasta cuatro candidatos a rector y ha sido necesaria la celebración de una segunda vuelta. «Siempre es mejor que haya una segunda vuelta y que el ganador sea elegido en las urnas», concluye el director del instituto de la UMH.



Avalado por su trayectoria

Otras fuentes universitarias, que prefieren mantener el anonimato, suscriben que el ambiente previo a las elecciones es tranquilo, al no vislumbrarse más nombres que el del actual vicerrector de Infraestructuras. Estas mismas fuentes destacan la fortaleza de la candidatura de Ruiz, al que describen como un aspirante a rector firme y de consenso, capaz de dotar a la Universidad de estabilidad y nuevos impulsos. El favorito para suceder a Pastor también está avalado por la buena labor que ha realizado durante los últimos cuatro años, desde que pasó al equipo de gobierno procedente de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.

Aunque todos los caminos conducen actualmente a Ruiz a convertirse en el nuevo inquilino del Rectorado, habrá que esperar hasta febrero para descartar la aparición de alguna alternativa.