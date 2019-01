La presión policial acaba con el repunte de los robos en chalés en el Camp d´Elx

La Guardia Civil asegura que la oleada de robos en el Camp d'Elx, denunciada hace días por los vecinos, como ya recogió este diario, ha cesado gracias al refuerzo policial realizado por la Benemérita en las zonas afectadas, que ha supuesto, según la Comandancia, quintuplicar las patrullas que peinan el campo en prevención de estos asaltos.

Así, los efectivos policiales señalaron que, efectivamente, se detectó hace unos días el incremento de asaltos en casas, a manos de una banda que cortaba las vallas de las fincas para acceder, cuando los dueños no estaban, y robar objetos de valor. Lo hacían en horario de tarde-noche, siguiendo el mismo patrón, y había causado alarma entre los vecinos. Desde la Guardia Civil señalaron que se trata de una banda itinerante, que va asentándose en diferentes zonas, realizan los asaltos, y cambian de sitio para escapar de las autoridades policiales.

Las mismas fuentes señalaron que el refuerzo policial ya ha hecho que estos saltantes abandonen la zona, si bien continuarán las pesquisas para dar con los autores de los asaltos. Por seguridad, y para no entorpecer la investigación, desde la Benemérita no facilitaron los datos del número exacto de afectados, aunque señalaron que no es una cifra especialmente alarmante y que el hecho de que se haya actuado desde que se dectectó un ligero aumento de los asaltos, ha contribuido a cortar el problema de raíz de forma rápida.

Las zonas más afectadas del Camp d'Elx han sido las partidas colidantes con Santa Pola y que son su demarcación, caso de Valverde, Balsares o Perleta, también en La Hoya, así como en los chalés situados en las imediaciones de la carretera que une ambos municipios.