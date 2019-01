La maquinaria quiere cada vez más protagonismo

Uno de los retos a los que se enfrenta Futurmoda es dar cabida en todas las ediciones a las empresas de maquinaria, que por norma general no exponen en las dos convocatorias del certamen. El presidente de Futurmoda, José Antonio Ibarra, apuntó que «las novedades en maquinaria son cada vez más importantes y llegan antes, por lo que muchas firmas se interesan en exponer en todas las ferias». No obstante para la organización no pasa desapercibido que las firmas de maquinaria requieren de mucho espacio en la feria, y eso, dada la situación actual del evento, empieza a ser un problema a la hora de atender todas las solicitudes.