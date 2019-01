Una pintada de 1.600 euros

Otro hombre deberá pagar cerca de 400 euros por un caso similar al ser grabado por las cámaras de seguridad.

La sección de Vandalismo y Grafística de la Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente de la Policía Local ha logrado identificar a un joven de 23 años como presunto autor de unas pintadas en los muros laterales de la Ronda Oeste. Así, la Policía Judicial lo detuvo hace unos días, y pasó a disposición de los juzgados en la Ciudad de la Justicia de Elche, acusado de un delito de daños. Según trasladaron ayer desde la Jefatura de la Policía Local de Elche, la factura de la limpieza de ese tramo ascendió a cerca de 1.600 euros que, gracias a la actuación de los agentes, podrá ahora reclamarse al autor de las pintadas.

La identificación fue posible gracias a que una patrulla de la Policía Local de Elche sorprendió al autor cuando estaba realizando pintadas en la valla metálica de una obra. Los agentes ya lo identificaron entonces, y le pidieron que dejara de realizar el grafiti. Sin embargo, el grafiti que estaba pintado apareció terminado días más tarde, por lo que se le dio aviso a la sección de grafística de la Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente. Los agentes, que realizan un seguimiento exhaustivo de las diferentes pintadas y grafitis que aparecen en fachadas y espacios públicos y privados por toda la ciudad, consiguieron vincular al autor con otros hechos similares, como el denunciado en la Ronda Oeste.

Con la información aportada el Grupo II de Investigación de Comisaría de la Policía Nacional, llevó a cabo la detención de esta persona, de 23 años, al que le constaban de antecedentes por hechos similares y que fue puesta en libertad con cargos tras prestar declaración en el juzgado por ese delito de daños que se le imputa.



Persiana

Sin embargo, esta no es la única actuación relacionada con grafitis realizada por la Policía Local de Elche en las últimas semanas. Los agentes informaron ayer de la identificación de otro hombre, al que se le imputa, en este caso, un delito leve de daños, ya que los gastos de limpieza y reparación en este caso, no superaron los 400 euros. El caso se destapó a raíz de una denuncia de una particular que vio afectada la persiana de su empresa ubicada en la carretera del León.

Gracias a las cámaras de seguridad se obtuvieron imágenes del vehículo utilizado por el autor. Así, los agentes pudieron obtener los datos necesarios para proceder a su identificación: un varón de 39 años. Así, el propietario también podrá reclamar el daño aunque, tal y como señalan desde la Jefatura ilicitana, lo importante en estos casos es que la gente vea que este tipo de actuaciones se persiguen, con el fin de que se corra la voz y cesen este tipo de actuaciones incívicas que causan daños materiales.