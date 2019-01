El Hospital del Vinalopó asegura que no hubo colapso y la falta de médico fue puntual

Los pacientes tardaron hasta cuatro horas en ser atendidos. El centro sanitario pone hoy en marcha el plan contra la gripe

El servicio de Urgencias del Hospital del Vinalopó, en Elche, sufrió ayer un retraso poco habitual en la atención de pacientes,con muchos que tuvieron que esperar hasta cuatro horas para ser correctamente atendidos por la falta de facultativos. La dirección del Hospital ha asegurado que el problema fue puntual y que no se trató de un colapso. El Hospital del Vinalopó tiene tiempos de atención mucho más bajos que los de la sanidad pública, asegura, lo que no se cumplió durante este episodio.

Según otras fuentes sanitarias, el servicio se cubrió con tres médicos menos, por bajas (ya previstas) y por un facultativo que se puso enfermo. Desde la dirección aseguraron que solo faltaron dos, uno previsto por enfermedad y otro de Pediatría que se puso enfermo durante la jornada laboral, algo que no se puede prever, pero que en cualquier caso sólo hubo un niño durante la noche que fue atendido por el facultativo de planta. Todo ello desembocó en una situación anómala que sufrieron los pacientes, aunque la dirección insiste en que fue normal y que, a veces, por pruebas que se han de realizar la atención se retrasa.

Según el relato de afectados, algunos pacientes que entraron a las cinco de la tarde no habían sido atendidos (tras el triaje) hasta dos y tres horas más tarde, pero también se dieron casos de personas que tardaron cuatro horas en ser atendidas. A medida que iba avanzando la tarde se iba multiplicando el número de pacientes que iban llegando al servicio. Algunos de ellos muy mayores, aunque no hubo un pico asistencial, siempre según la dirección, aunque fuentes sindicales aseguraron que lo ocurrido no es lo habitual y eso sucedió porque las bajas de médicos previstas no se cubrieron, cargando de más trabajo a los facultativos. El hospital asegura que la noche fue normal, pero sí admite que se tardó más en atenderlos de lo que son las ratios habituales. El servicio se ha normalizado esta mañana.



Gripe

Al mismo tiempo, la dirección aseguró que hoy mismo se ha puesto en marcha el dispositivo contra la gripe, que estará en marcha durante las próximas jornadas, pues se espera que el número de casos vaya en aumento.

El Hospital del Vinalopó está gestionado por Ribera Salud, una empresa privada, dentro del modelo de asistencia público-privada, y atiende a parte de la ciudad de Elche, Crevillent y algunos municipios del Medio Vinalopó. En total, 150.000 ciudadanos. Los sindicatos han denunciado durante el último año la"fuga" de médicos. De hecho, hace unos días se ha marchado uno de los responsables de un servicio.