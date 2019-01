Nutrición Tomar platos de cuchara y alimentos ricos en vitamina C

? ¿Qué comer cuando llega una ola de frío? Platos de cuchara y alimentos ricos en vitamina C, aconseja la nutricionista del Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante (Alinua), Aurora Norte. «Como normalmente hacemos vida en oficinas o en casa en días de frío como estos no es necesario incrementar la ingesta de carne o pescado ni tenemos que ingerir más grasas». Norte recomienda «tomar platos calientes, caldos e infusiones» y también alimentos ricos en vitamina C para «mejorar nuestro sistema inmunológico y prevenir los resfriados». «Al aumentar el gasto calórico es importante hidratarse, pero como a lo mejor no apetece tanto beber agua es recomendable tomar caldos e infusiones que además no aumentan el consumo de grasas», indica la nutricionista. En cuanto a los alimentos ricos en vitamina C Norte destaca los pimientos rojos, el kiwi y las frutas y verduras de temporada como la naranja, la mandarina, la calabaza y el boniato.