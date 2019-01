El PP denuncia «inoperancia» del tripartito en la gestión de la última fase de la Ronda Sur

El presidente del Partido Popular de Elche y candidato a la Alcaldía, Pablo Ruz, analizó ayer el proyecto de la Ronda Sur señalando «que fue uno de los proyectos clave de la pasada legislatura, proyecto que empezó y finalizó con el Partido Popular el frente del Ayuntamiento tras muchos años de inoperancia y desidia de los gobiernos locales de izquierda».

No obstante, desde el PP aseguraron que en los últimos 4 años el tripartito «no han movido un dedo para hacerse cargo de este tramo de vía que recorre parte de Elche, no han trabajado con el Ministerio de Fomento para acabar los trámites y recepcionar la obra y no lo han hecho por su falta de trabajo y de interés por las cuestiones que de verdad importan».



Nulas

Por este motivo, Pablo Ruz denunció que «desde 2015 hasta la actualidad las mejoras en la Ronda Sur han sido nulas y no se han iniciado los trámites para acabar de cerrar el proyecto». En este sentido, el popular se ha comprometido a trabajar para «mejorar el aspecto de la Ronda Sur plantando árboles autóctonos».