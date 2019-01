Los diez planes del tripartito de aquí a las elecciones

El alcalde, Carlos, González, ha anunciado esta mañana los diez planes que tiene para los próximos cinco meses antes de las elecciones municipales, acompañado de la portavoz de Compromís, Mireia Mollà y del representante del Partido de Elche, Jesús Pareja, tras una reunión mantenida con todos los concejales del tripartito para definir los retos en la recta final del mandato.

El décalogo de prioridades del ejecutivo local de aquí a mayo son:

1. La licitación del campus tecnológico al estilo Google en el Parque Empresarial y el inicio de las obras.

2. Culminar la tramitación para ampliar el Parque Empresarial.

3. Adjudicar las obras para construir el tercer edificio social del barrio San Antón e iniciar los trámites del cuatro bloque.

4. Sacar a concurso el servicio de limpieza y recogida de basuras y el servicio de transporte a pedanías.

5. Plan para incrementar la plantilla de la Policía Local y compensar la pérdida de efectivos por las jubilaciones.

6. Concretar con la Universidad Miguel Hernández (UMH) la puesta en marcha de la residencia juvenil de Altabix.

7. Firmar un protocolo con el Consell para recuperar el edificio de Correos y construir el centro de diseño y moda de calzado.

8. Presentar un calendario a la Generalitat para recibir los 43 millones de euros de la deuda sobre los terrenos de la UMH.

9. Intensificar reuniones con el Gobierno central para acabar las infraestructuras pendientes en Elche: Ronda Sur, Alta Velocidad y mejoras para el Cercanías.

10. Abrir un diálogo con la oposición para poner en marcha un plan inversor de 5 millones de euros.

Además de estos planes, la primera modificación presupuestaria que el ejecutivo local presentará a la oposición para contar con su respaldo será la ampliación de la partida de Igualdad y de violencia de género, tal y como ha anunciado Mireia Mollà, ante los últimos acontecimientos y agresiones machistas producidos.



"Me gustaría hablar de un decálogo de asuntos de importancia extraordinaria para el Gobierno municipal que tenemos que convertir en las prioridades del mandato porque son proyectos necesarios y estratégicos para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Hablar de un decálogo no significa que no haya otros muchos asuntos que van a ser objeto de atención por parte del Gobierno Municipal. Hemos hablado en el plano económico de que en la recta final del mandato el Campus Tecnológico sea una de las prioridades, una actuación para que quede licitada y puedan comenzar las obras", ha explicado González.



"Del mismo modo tenemos que seguir avanzando en la ampliación en 600.000 metros cuadrados del Parque Empresarial, que se encuentran en un estado muy avanzado de tramitación urbanística y que quisiéramos completar en lo que falta del mandado. También entendemos como prioritario seguir avanzando en el barrio de San Antón. Estamos realizando las 120 viviendas del segundo edificio. Queremos adjudicar el contrato del proyecto y obra del tercer bloque, que son 94 viviendas, e iniciar los trámites del cuarto bloque", ha comentado el responsable del equipo de Gobierno.



Por lo que respecta a los servicios públicos municipales, Gonzalez ha expresado que "destacaría la aprobación de los pliegos de condiciones de la limpieza y del transporte público a las pedanías, dos compromisos importantes y esenciales en la dinámica de la ciudad. Consideramos necesario el incremento de la plantilla de la Policía Local ya que en los próximos meses quedará reducida por jubilaciones. También queremos establecer como prioritaria la apertura de la residencia juvenil de Altabix. Trabajamos con la universidad para intentar concretar la puesta en marcha de este servicio público".



En cuanto a asuntos pendientes con la Generalitat, el alcalde ha dicho que "consideramos básico que se concrete en las próximas semanas el Centro Internacional de Diseño y Moda del Calzado para lo que el Gobierno Valenciano está realizando las gestiones necesarias orientadas a adquirir el edificio de Correos. También queremos firmar un protocolo, acuerdo o documento con el fin de tener constancia fehaciente del compromiso sobre la deuda histórica por el pago de los terrenos de la Universidad que permitirá realizar importantes inversiones".



"Hemos establecido como prioridad intensificar las relaciones con el Gobierno de España para ir identificando asuntos relacionados con infraestructuras viarias y ferroviarias necesarias para mejorar la competitividad de las empresas y de la propia dinámica de la ciudad, como el AVE, la Circunvalación Sur, la conexión de las Cercanías con el aeropuerto o con la estación de Alta Velocidad "Dama de Elche", ha explicado el alcalde.



"En los próximos días queremos abrir un diálogo con la oposición para poner sobre la mesa un plan extraordinario de inversiones que posibilite impulsar y dar los primeros pasos en relación con las inversiones contenidas en el presupuesto de 2019 que finalmente fue bloqueado, pero que contemplaba inversiones que consideramos necesarias para continuar las mejoras en la ciudad. Hemos hablado de equipamientos deportivos, sociales y culturales en barrios y pedanías, esenciales para el municipio", ha manifestado el regidor ilicitano.



Equipamientos deportivos

Jesús Pareja, concejal de Deportes y Consumo, ha asegurado que su agrupación comparte los objetivos anunciados por el alcalde y se ha centrado en los asuntos referentes a sus concejalías.

Pareja ha anunciado que en el plazo de 15 días se pondrá en marcha del nuevo Centro de Atención Sanitaria en la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. "Un centro que ofrecerá dos servicios pioneros como es la medición y pesaje a deportistas, así como pruebas de electrocardiograma para comprobar el estado de salud de los mismos", ha indicado el portavoz del Partido de Elche.

El edil ha añadido que su intención es culminar antes de elecciones el mayor número de proyectos en marcha con el fin de seguir mejorando la ciudad y los servicios a la ciudadanía. "En este sentido les debo decir que esperamos aprobar la Ordenanza del Deporte y poner en marcha la Oficina de Atención al Deportista cuyo objetivo es asesorar sobre diversas cuestiones, principalmente a los deportistas individuales. Además, hemos ultimado las instalaciones deportivas de Valverde, está en licitación la ampliación de la segunda fase del Polideportivo de Palmerales y se trabaja en el proyecto y licitación de las instalaciones deportivas de Torrellano", ha indicado Pareja.

El concejal ha añadido que también se va a mejorar la logística de la pista de atletismo Manolo Jaén para acoger eventos deportivos de primera magnitud y también esperan finalizar antes de mayo los vestuarios del campo Díez Iborra y el campo de césped artificial de Carrús.

Pareja, en la misma línea del alcalde, ha lanzado un ofrecimiento a la oposición para aprobar algunos proyectos del Plan de Inversiones que son necesarios para la ciudad mediante modificaciones presupuestarias y ha dicho que confía en que poder hacer realidad a través de los fondos EDUSI el pabellón adaptado cien por cien, el primero de España.

Más dinero para frenar la violencia de género.



Por su parte, Mireia Mollà, concejala de Turismo y Representación Institucional, ha calificado la reunión del Equipo de Gobierno como de perspectiva, balance y proyección. "Creo que este gobierno ha conseguido que la gestión responda a un proyecto político. Esto es importante para construir un nuevo modelo de ciudad, que es lo que Elche necesita. Y por eso ha sido un gobierno estable, en el que hemos primado los intereses de los ilicitanos e ilicitanas y la cohesión del gobierno municipal", ha indicado Mollà.



"Hemos sabido sacar adelante un gobierno muy dialogante con la sociedad y con las formaciones políticas de la oposición. De hecho, en estos próximos cinco meses ese diálogo, en mayúsculas, estará presente porque ante la falta de presupuestos debemos ir a modificaciones presupuestarias importantes. Si en algún momento hacía falta la política, desde las elecciones andaluzas se evidencia mucho más. Son tiempos de política en mayúsculas, igual que digo que son tiempos de diálogo", ha subrayado la concejala.



"Ante las modificaciones presupuestarias me gustaría poner el acento en la primera que se va a plantear a los partidos de la oposición para que la apoyen. Frente a la ofensiva que estamos viviendo las mujeres la primera modificación será la ampliación presupuestaria de las políticas de igualdad y para la lucha contra la violencia de género. Somos un gobierno que ha sabido estar al lado de las mujeres, de las víctimas, y que creo que es una lástima que la posición de la oposición en los presupuestos impidiera que se incrementara esta partida. Es una declaración de intenciones y no queremos que en el municipio de Elche ninguna formación política ponga en cuestión ahora ni en el futuro a las mujeres víctimas de la violencia machista", ha informado la portavoz de Compromís.



Mireia Mollà ha precisado que "también me gustaría poner de relieve dos cuestiones que afectan a la Generalitat y al Estado. Es una lástima que la Diputación provincial, que parece un ente abstracto, tenga muy poca voluntad de que Elche cuente más en la provincia de Alicante. En las próximas semanas tendremos redactado el convenio de compensación de los 43 millones que costó el suelo de la UHM, que deberá estar dirigida al proyecto de Capital Verde Europea 2030, que une a colectivos sociales, políticos y económicos, para ofrecer un horizonte de vida digna, igualdad y sostenibilidad".



"Y como estamos a las puertas de conocer los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que siempre han sido altamente decepcionantes para los intereses de la Comundidad Valenciana y de los ilicitanos, vamos a estar vigilantes para que no solamente cumplan el compromiso de que las inversiones se hagan en razón del peso poblacional, de esos cinco millones de habitantes de la Comunidad, sino que también sean relevantes para Elche. Estaremos muy atentos y en el caso de que sean decepcionantes daremos un buen tirón de orejas a quien corresponda", ha advertido Mollà.