Un centenar de vecinos y comerciantes del centro de Elche protesta contra las obras de Alfonso XII

Cerca de un centenar de vecinos y de comerciantes del centro se han movilizado a primera hora de esta mañana contra las obras de Alfonso XII que han arrancado esta semana para adecuar el tráfico al paso del autobús, como paso previo a la futura peatonalización de la Corredora, para la que todavía no hay fecha.

"No más tráfico, no más atascos, no más ruido, no más contaminación" ha sido el lema que se ha podido leer en varias pancartas que han portado los residentes que han salido a la calle. A las 8.30 horas ha arrancado la protesta en Alfonso XII y ha continuado hasta el puente de la Virgen, hasta finalizar en la puerta del Ayuntamiento una hora después donde los vecinos han reclamado con gritos al alcalde que diera la cara.

Los residentes de Alfonso XII y alrededores buscaban cortar el tráfico en el puente de Canalejas para hacerse oír, pero no lo han conseguido. La Policía Nacional se ha anticipado y ha puesto una valla al final de Reina Victoria. Sí que han logrado hacer ruido en el puente de la Virgen, donde algunos se han echado al asfalto para detener el tráfico, formando una larga cola de vehículos y más de un pitido por parte de los vehículos que en ese momento se encontraban circulando para llegar a los colegios o al trabajo.

Los vecinos que han asistido hoy a la protesta temen que cuando acaben las obras se desvíen 8.000 vehículos que pasan por el puente de Canalejas por la calle Alfonso XII y que el equipo de gobierno se lance a cortar la Corredora. Por ello, tienen claro seguir con las medidas de presión en los próximos días hasta lograr que se paren los trabajos.

La movilización ha estado respaldada por concejales e integrantes del Partido Popular, con Pablo Ruz a la cabeza y también ha acudido el portavoz de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá. Tampoco han faltado los vendedores del Mercado provisional.

"Los vecinos están molestos con las obras, no están consensuadas, no hay informe medioambiental ni acústico y pedimos la paralización inmediata", ha señalado Raquel García, presidenta de la Asociación de Vecinos de Alfonso XII y adyacentes. Insisten en que las obras se realicen cuando se resuelva el conflicto del Mercado Central porque entienden que en la reunión que tuvieron en agosto con el equipo de gobierno se les dijo que no empezarían nada sin tener resuelto el futuro del inmueble de abastos.

Los placeros, tal y como ha señalado su portavoz, Manuel Valverde, han vinculado el movimiento del alcalde con "la cuenta atrás electoral. No llegan a tiempo para las elecciones y tienen que hacer algo".

Por parte de la Asociación de Comerciantes del Centro, Jaime Javaloyes, ha dicho que "no era necesario todo el postureo de este verano para llegar a la misma conclusión, porque la institución, a nivel de ciudadanía se puede resentir".



Calendario de movilizaciones

Residentes y pequeños empresarios, que insisten en que no existe ningún estudio de cómo se va a disparar la contaminación y el ruido con el tráfico que se va a desviar por el trayecto alternativo en cuanto se peatonalice la Corredora, tienen previsto pedir también a Subdelegación del Gobierno permiso para llevar a cabo otra movilización frente al Consistorio, posiblemente dentro de dos sábados.

En una reunión de urgencia celebrada durante una hora el lunes en el Casino de Elche, y a la que asistieron algo menos de cincuenta personas, varios representantes vecinales, así como concejales del PP, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche, se barajaron distintas opciones para presionar al tripartito y reclamarle una salida de consenso, además de mostrar el deseo de que se paralicen las obras en Alfonso XII, que arrancaron el lunes. Durante la reunión, varias voces afirmaron que no están en contra de la peatonalización, sino de cómo se está gestionando y de la ausencia de acuerdo social. Por su parte, los mencionados tres partidos de la oposición tienen previsto iniciar hoy los trámites para pedir un pleno extraordinario, a fin de abordar esta polémica, según informó el líder del PP local Pablo Ruz.

El cierre al tráfico y la peatonalización definitiva de la Corredora no tiene aún una fecha clara en Elche. Pero mientras tanto, el Ayuntamiento ha iniciado, en la calle Alfonso XII, una primera fase de adaptaciones de la vía pública conducente a ello, a lo que es en definitiva una de las principales apuestas del actual ejecutivo.

Si todo sigue según lo previsto, hasta mediados o finales de marzo no se pondrá en marcha, de cara al tráfico rodado, el desvío alternativo a la Corredora, uno de los momentos previos a la peatonalización de este eje viario principal de Elche y de otros espacios anexos.

El equipo de gobierno señala que quiere tener los trabajos hechos para cuando comiencen las obras para transformar la Corredora en totalmente peatonal, pero también porque consideran necesario ya estos cambios.

Esther Díez, la edil de Movilidad, señala que por Alfonso XII actualmente no pueden pasar los autobuses (actualmente son desviados por las calles Gabriel Miró y Major del Pla) y que las obras se acometen primero pensando de cara a esos fines de semana en los que ya se corta la Corredora, además de otras fechas señaladas, y también para tener lista la adaptación necesaria de cara al futuro.

«Ciudad más amable»

«Ésta es la primera actuación del Plan Centro para revitalizar la ciudad y hacerla más amable», apunta Díez. Esta primera fase del Plan Centro se compatibilizará en unas semanas con la actuación en Nuestra Señora de la Cabeza, que también será remodelada, creando dos carriles, eliminando aparcamientos y ampliando aceras

«La circulación por Alfonso XII y Juan Ramón Jiménez sigue abierta durante la ejecución de las obras y sólo está previsto algún corte puntual y breve por maquinaria, por lo que no tendrá niguna afección al tráfico», agregaba la edil de Movilidad frente a los augurios del PP de caos de tráfico.

«Estas obras destacan por ser el primer paso del Plan Centro, que tiene como objetivo hacer un centro más amable, atractivo y limpio, a través de una reducción del tráfico privado, para que las calles del centro dejen de ser usadas como vía de cruce de un barrio a otro, potenciando el transporte público y sostenible y la movilidad peatonal», añadía la concejala ante la oposición que se ha encontrado el Ayuntamiento en este asunto.

Y es que el equipo de gobierno tiene claro que construir un centro más sostenible, en el marco de la estrategia Elx2030, comporta una nueva gestión de la movilidad y una planificación a largo plazo que dé prioridad al transporte público y limpio, para recordar que una vez se peatonalice la calle Corredora, el acceso al casco urbano quedará restringido a residentes, servicios públicos y acceso a aparcamientos, «por lo que se conseguirá una significativa reducción de tráfico y contaminación sonora y ambiental».

En cualquier caso, «la obra de peatonalización de la Corredora no se llevará a cabo hasta que no esté resuelto el futuro del Mercado Central», recalcaba Esther Díez.