El alcalde de Elche anuncia un plan de 5 millones para pedanías y barrios

Reclama a la Fundación CAM una solución para la antigua Aula de Cultura de la Glorieta y pedirá a Conselleria que resuelva el conflicto con Aparcisa por el estado del entorno del Mercado.

Ciento treinta y ocho días quedan para las elecciones. Así ha abierto el alcalde de Elche, Carlos González, el desayuno con la prensa que le sirve para abrir el curso político, el último de este mandato. El regidor deja como titulares los cinco millones de euros que se va a invertir en mejoras en las pedanías y barrios, pese a que la ciudad está sin presupuestos; o la petición a la Fundación CAM para que llegue a un acuerdo con la Universidad Miguel Hernández de Elche, la única institución interesada en adquirir la antigua aula de Cultura en un asunto que, por lo visto, se resume en un problema económico entre lo que se ofrece y se oferta. Carlos González al respecto ha recordado el compromiso con la ciudad que siempre ha tenido la entidad crediticia y ha solicitado a su presidente a que llegue a un entente.

El alcalde ha hecho balance del mandato, asegurando que estos meses que quedan hasta mayo, al menos por su parte, van a ser de respeto, pasión y responsabilidad, pero ha advertido que él ve "destellos de ruindad", sin referirse a nadie en concreto. González no ha evitado referirse a la gestión que se encontró en 2015, "la ciudad caminaba sin rumbo, se hicieron cesiones alocadas, hemos introducido normalidad donde estaba la anormalidad y ahora hay transparencia en las instituciones. Nos hemos dedicado a resolver los problema del PP forma y fondo, aunque algunos quedan", en clara referencia, aunque sin citarlo, al problema del Mercado Central. Destacó la puesta en marcha de las dependencias de la Dirección General de Tráfico o la solución dada a los antiguos juzgados, a Asfeme, al centro Hernandiano, a la residencia juvenil (que quiere asumir la Universidad) o al centro de investigación de la palmera. Según el regidor se ha recuperado "el diálogo con las administraciones tras una etapa de aislamientos, se han hecho mejoras en la calidad de vida, en la política económica y somos de los ayuntamientos más saneados, hemos reducido la deuda de 120 millones a menos de 50, con inversión pública, eliminando gastos superfluos, hemos atraído inversión y transferencias por valor de 50 millones por los 15 millones del anterior mandato".



Gastos suntuarios

El alcalde siguió haciendo repaso a los números de su gestión, "hemos acabado con los gastos suntuarios y ahora hay 12.500 personas trabajando más que cuando llegamos, aunque eso no es mérito del Ayuntamiento pero sí hemos contribuido con nuestras políticas de empleo". El alcalde aseguró que hay 130 millones comprometidos con la Generalitat y citó desde el Plan Edificant a las obras de la carretera de Santa Pola y los hasta cuatro edificios que se van a levantar en el barrio de San Antón, "400 viviendas y espero noticias inminentes del edificio de Correos", donde se va a poner un centro de referencia del calzado dentro de lo que supone el pago de la Generalitat a la ciudad en compensación por la cesión de terrenos, lo que se valoró en 45 millones.

Los compromisos de inversión pendientes, como el Ave, el colector de Algorós o la circunvalación que falta, también formaron parte del discurso del alcalde, quien admitió que todavía está en el aire la cesión de la Dama de Elche, aunque aseguró que en todos ellos, que dependente del Gobierno o de la Generalitat, se han hecho avances sustanciales que esperar cerrar antes de mayo, en clara clave electoral. Todo se ha gestionado tan bien para el regidor, que no pudo evitar volver a sacar a colación al PP para recordar cómo apenas los populares fueron incapaces de gestionar ayudas para la ciudad el pasado mandato, el único en democracia que la ciudad no ha tenido un gobierno de izquierdas.

El alcalde cifró entre el 69 y el 71% el grado de ejecución del pasado presupuesto (la oposición asegura que no llega ni al 50%) y añadió que es prioritario "culminar las inversiones del 2018. Les anuncio un plan extraordinaria de inversiones previstas en el presupuesto de 2019 que no fructificaron por los obstáculos de la oposición. Son necesarias y demandadas. No se puede detener la inversión pública porque supone crecimiento económico y empleo. Es inversión útil para que la rueda siga girando. También aseguró que está en marcha el Parque Tecnológico y el Parque Empresarial, la reurbanización de IFA, o las mejoras en la ladera del río o los consultorios prometidos en las pedanías.

Y sabiendo de la importancia que tiene el Camp d'Elx, de cara a las elecciones, recordó que "es esencial la adjudicación de obras educativas y se desbloquee el colegio La Paz y el Instituto 11, hay que arrancar un compromiso a la Generalitat Valenciana con la depuradora, que costará entre 35 y 40 millones, y hace falta un nuevo conservatorio y que seamos capaces de concreta el compromiso de la Diputación sobre la construcción de un nuevo auditorío". También aseguró que ya ha pedido una entrevista a César Sánchez por este asunto.



Peatonalización

A preguntas de los periodistas, que se centraron más en asuntos del día a día, el alcalde dijo sobre la protesta de mañana miércoles convocada por comerciantes y vecinos del centro por cómo se está gestando el plan de peatonalización que seguirá adelante con el proyecto y que no son incompatibles estas obras con lo que pueda suceder con el asunto del Mercado Central. Y, sin citarlos, se refirió a Ciudadanos por su postura ahora en contra del proyecto de peatonalización cuando recordó en agosto estaban de acuerdo. "Nada es incompatible con un plan de señalización, de accesibilidad de calmar el tráfico y de favorecer la actividad comercial", dijo sobre la situación que les viene encima.

El regidor se refirió al presupuesto de 2019, que la oposición tumbó, y dijo que nadie puede acusarlos de parálisis cuando no les aprueban el proyecto ni contribuyen a la mejora del entorno. "Vamos a buscar el consenso con un plan de 21 millones de euros de inversión. Los culpables de lo que ha pasado son ellos y la ciudad no puede parar su ritmo. Un plan que vamos a consensuar con la oposición por un valor de cinco millones para arrancar el ciclo administrativo y no perder tiempo. Hay que impulsar una dinámica en la ciudad".



Mercado y catas

Sobre el Mercado y las catas arqueológicas, González afirmó que siguen adelante porque "las excavaciones están al 85% y tienen que culminar hasta su final. Y esto no es incompatible llegar a un acuerdo con la empresa para la rescisión. Estamos poniendo énfasis para resolver los problemas de presente, como la situación en la que se encuentra el entorno del Mercado y vamos a pedir a. Conselleria que actúe", en clara referencia a la situación de abandono que presenta la zona y a la cual ya se refirió el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez.

Sobre si se va a volver a sentar con la adjudicataria, con Aparcisa, añadió "después del encuentro de diciembre llega un momento de reflexión y conocemos el criterio de la mercantil. Nuestro criterio ya lo saben ustedes. El presente es el entorno del Mercado y el final de las excavaciones arqueológicas".

Y sobre el edificio de la obra social de la CAM en la Glorieta añadió que "se debe amasar un acuerdo de interés. El edificio está infrautilizado y la Fundación de la CAM debe tomar una decisión de inmediato. La Fundación tiene una vinculación con Elche más allá de lo estrictamente económico y debe ser más importante darle un un uso y que tenga sentido y utilidad y que deje de deteriorarse, que unos miles de euros a la hora de valorarse".