Un taxista de Elche sufre una brutal paliza de un cliente que no pagó

La directiva de Radio Taxi Elche ha denunciado que uno de los profesionales sufrió el sábado una brutal paliza tras dejar al cliente en el barrio de Los Palmerales la noche de Reyes y este se negara a pagar por el trayecto. Según el colectivo, el conductor recogió al usuario en la parada del centro, en Mariano Antón, y lo trasladó hasta la calle Olmo. "Me dijo que no tenía dinero. Entonces le dije de ir a la Policía. Se me encaró, me dijo que no me pusiera así por 7 euros y empezó a golpearme la cabeza con el móvil que llevamos para controlar las carreras", cuenta el taxista agredido.

Al llegar al destino, en Los Palmerales se produjo una discusión, según la asociación, y el taxista acabó siendo golpeado dentro del coche con un dispositivo móvil en la cabeza. Al parecer, fuera del vehículo el conductor también recibió varias patadas por parte de su cliente y de otra persona que se sumó a la agresión.

El taxista, que ya ha denunciado los hechos en la Comisaría, tuvo que recibir asistencia hospitalaria al sufrir varias contusiones en el tórax y un desgarro en una pierna, según señala Radio Taxi Elche. Tras este suceso, la directiva ha tomado la decisión de que los taxistas de la ciudad puedan negarse a hacer un servicio en el barrio de Los Palmerales, porque, aseguran que ya se han producido otras incidencias en este punto de la ciudad, donde han tenido problemas para cobrar por el trayecto y con gente que no aparece pese a hacer una reserva del taxi.



Mayores

El colectivo de profesionales asegura que personas mayores y niños no se verán afectados y que valorarán dejar a los pasajeros fuera del barrio. Los taxistas ya han trasladado al Ayuntamiento lo ocurrido y reclaman seguridad.