El nuevo wifi gratuito de Elche llegará a ejes comerciales y multiplicará por 10 su velocidad

Elche tendrá wifi gratis en los principales ejes comerciales y multiplicará al menos por diez la velocidad en todo el municipio de cara al verano.

La reciente confirmación de que Elche contará con 15.000 euros adicionales para potenciar su red wifi gratuita, gracias a haber sido de los primeros 224 municipios de España en haberlo solicitado a la UE a través del programa WIFI4EU, va a ser la guinda a un plan que lleva, eso sí, mucho retraso, para que los ilicitanos dispongan en la vía pública de internet gratis, de una vez por todas de calidad y, además, ciertamente rápido.

Asimismo, el ejecutivo quiere llevar el wifi más allá de la Glorieta, el Centro de Congresos o algunos puntos de costa, por poner algunos ejemplos, y ofrecer este servicio en los principales ejes comerciales del casco urbano ilicitano.

Según una normativa vigente del año 2010 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los espacios públicos las administraciones pueden ofrecer velocidades de hasta 256 ks, lo que provoca que, solo con que haya unos pocos usuarios solicitando servicio de una misma antena wifi, la velocidad de carga se convierte en una espera interminable. Esto, no obstante, no lo saben muchos ilicitanos, que consideran que el wifi en las calles de Elche casi es mejor no utilizarlo por su lentitud.

Pero a esto se va a poner remedio, al menos así debe ser en torno a mayo, con la puesta en marcha de una red wifi pública que ofrezca velocidades de hasta 30 megas. Elche, junto a ciudades como Salamanca, Gijón, Bilbao o Barcelona, ha entrado en este cupo para recibir de la UE ayudas en este sentido.

Con ese dinero europeo, según indican desde el Ayuntamiento, se debería sustituir el conocido y actual Elche Wifi por el aún por descubrir Wifi4EU.

Iniciativa internacional

Y esto no supone un mero y caprichoso cambio de nombre, sino que su implica una iniciativa ambiciosa y que debe sustanciarse en que cualquier ciudadano de la UE en cuya ciudad tenga también Wifi4EU y visite Elche se podrá conectar directamente, es decir, sin necesidad de introducir una clave. Y viceversa para los ilicitanos que visiten ciudades de la UE donde cuenten con este servicio. Es decir, es como si no cambiaras de tu ciudad para tu smarphone.

Pero hasta que eso sea así aún tiene que pasar un tiempo. Para empezar, el Ayuntamiento debe firmar un acuerdo con la UE y formalizar un contrato con una empresa para hacer la instalación técnica.

Además, a esos 15.000 euros de fondos europeos, el Ayuntamiento tiene previsto aportar otros 78.000, principalmente para dotar de wifi al Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), colocar 24 nuevas antenas interiores en otros espacios culturales y dependencias municipales de servicio ciudadano, así como ubicar otras catorce antenas exteriores para mejorar esta prestación en la vía pública y, como se ha señalado anteriormente, en ejes comerciales de la ciudad.

Pabellones deportivos

Por tanto, la Corredora y las principales calles de la ciudad donde se aglutinan comercios de referencia deberán contar con esta prestación, así como más edificios públicos municipales, incluso pabellones deportivos, se asegura.

No obstante, todo esto podría potenciarse muchísimo más en el caso de que finalmente se haga efectiva la inversión prevista de cerca de 600.000 euros con cargo a los llamados fondos europeos Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), que contemplarían la probable instalación de 200 antenas más en todo el municipio. Actualmente Elche cuenta con unos 144 puntos de wifi de servicio público.

Como colofón, el Ayuntamiento de Elche espera llevar también la conexión ultrarrápida y otros servicios adicionales a todos los colegios de Elche una vez la Comunidad Valenciana entre en el programa «Escuelas Conectadas» de Red.es del Ministerio de Economía y Hacienda, el cual sufragaría una importante inversión en favor de la sociedad de la información y la tecnología.

En principio, el Ayuntamiento de Elche tenía previsto llevar a cabo una acción similar, pero ha considerado más oportuno esperar a entrar en ese programa del ministerio y recibir el dinero adicional del Gobierno central, de manera que esa partida se pueda destinar a otros servicios de cara a los ilicitanos.