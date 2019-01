El Defensor del Pueblo admite la queja sobre la situación del instituto de Torrellano (Elche)

El Defensor del Pueblo Español ha admitido a tramite la queja que han realizado padres del instituto de Torrellano de Elche en relación a la seguridad y estado de los muros de este centro educativo, según ha confirmado un portavoz de los padres.

El pasado 6 de noviembre de 2018 varios padres de alumnos del IES Torrellano por iniciativa propia iniciaron una queja al Defensor del Pueblo Español después de que del Síndic de Geuges de la Comunidad Valenciana se pronunciara con respecto a la seguridad y la desigualdad que están sufriendo los niños que cursan secundaria en el IES Torrellano.

"Hemos pedido tanto por escrito como mediante el Síndic de Greuges que se nos dé un informe de la situación real del centro, de por qué los medios empleados son considerados suficientes sin conocer un informe técnico de todos los muros del centro ya que la respuesta del Síndic del día 9 de mayo de 2017 fue clara", indican una parte de los progenitores, desde donde se añade el siguiente texto del informe del Síndic:

"El estado de las instalaciones del IES Torrellano, a tenor de los informes obrantes en el expediente, se compadece mal con la calidad de la enseñanza que han de recibir los alumnos del mismo.

La citada circunstancia supone que los alumnos del citado centro deben soportar unas instalaciones escolares deficientes e inseguras que les colocan en una situación de desigualdad respecto a otros alumnos que sí disponen de instalaciones óptimas para la impartición de la enseñanza; circunstancia ésta que no puede ser amparada por esta Institución.

La propia configuración del edificio del centro escolar que nos ocupa, y la ausencia de medidas de seguridad y el consiguiente peligro para bienes y personas detectadas y reconocidas por las administraciones autonómica y local, permite concluir que, de conformidad con la propia normativa vigente al efecto, no es susceptible de alcanzar el nivel de calidad previsto al no haberse puesto a disposición del correcto desarrollo de la función docente aquellas infraestructuras que la propia legislación considera mínimas para garantizar, no sólo la calidad de la educación, sino la seguridad de toda la comunidad escolar.

De conformidad con cuanto antecede y con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora del Síndic de Greuges, recomendamos a la Conselleria de Educación que acometa con carácter de urgencia, y dado el riesgo existente, las reformas reflejadas en los informes realizados por los servicios técnicos de la propia Conselleria y que, tras la elaboración de una memoria pormenorizada y la autorización de crédito, proceda, con urgencia, a la demolición de la fachada caravista de la zona de juegos deportivos y se acometa por los servicios técnicos de la propia Conselleria una valoración exhaustiva de las patologías existentes en el edificio, a fin de acometer, con la mayor celeridad posible, a su subsanación.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta esta sugerencia o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarla, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 29 de la Ley 11/1988, reguladora de esta Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente sugerencia, ésta se insertará en la página web de la Institución", según se recoge en la misiva del Síndic a la Conselleria de Educación.

"Transcurrida la fecha dada por el Sindic de Greuges a la Generalitat que deberia haber sido en un mes y pasados ya mas de un año y seis meses sin recibir comunicación por parte de Generalitat ni por parte del Sindic, entendemos que Generalitat se niega a enviar la información solicitada y decidimos elevar la queja a la que entendemos es una instancia superior el Defensor del Pueblo Español", añade un portavoz de los padres.

El pasado día 3 de de enero de 2019 el Defensor del Pueblo Español remitía escrito de confirmación admitiendo la queja e iniciando solicitud de información a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.

"Estimado Sr.:

Se ha recibido su comunicación que, como sabe, figura inscrita en el registro del

Defensor del Pueblo con el número arriba indicado.

Estudiado el contenido de su escrito, esta institución ha decidido dirigirse a la

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat

Valenciana, al efecto de solicitarle información sobre los hechos descritos en su queja.

Tan pronto como se disponga de la información que con esta misma fecha se ha

solicitado, esta institución se pondrá de nuevo en contacto con usted."

"Dado que hemos conocido por los medios de comunicación que la licitación de la obra está en marcha, pero desconocemos tanto el alcance de la obra como los muros a los que afecta y la situación de todos lo muros del IES a simple vista es la misma, lo que pretendemos es que se realice un estudio de todo el centro y que dicho estudio sea publico", añaden por último desde Torrellano.