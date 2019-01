Alba Reche vuelve a Elche

El alcalde, Carlos González, acompañado de miembros del equipo de gobierno municipal, recibirá mañana, a partir de las 11.30 horas, en la Alcaldía a Alba Reche, segunda clasificada en "Operación Triunfo" ("OT"), para reconocer su trabajo, además de la gran labor de difusión del nombre de Elche, realizado durante su participación en el programa de TVE.

La joven ilicitana fue desde el comienzo de la segunda edición de la nueva temporada del programa una de las preferidas del público, quedando en la sexta gala como favorita tras interpretar la canción "La Llorona", su actuación más reconocida durante el concurso. La interpretación del tema de Chavela Vargas es la mas vista de esta edición de "OT" en YouTube con más de 4.200.000 visualizaciones.

Carlos González considera que la cantante "ha sido una gran embajadora de Elche, se ha significado por su gran talento, es un referente para la juventud ilicitana y ha llevado siempre con gran orgullo el nombre de nuestra ciudad".

Alba Reche será recibida mañana a mediodía y el alcalde le entregará un presente como reconocimiento a su trabajo. La joven ha recibido un constante apoyo y calor de cientos de ilicitanos que siguieron sus actuaciones en el Centro de Congresos y en el Gran Teatro.

La artista ilicitana consiguió ser la segunda clasificada del programa de TVE con un 35% de los votos. El ganador de la edición fue Famous, con un 36% de la votación, y la tercera finalista fue Natalia, con un 29% de los votos.

Durante la emisión del programa, Alba Reche destacó por el cariño que tiene a Elche hablando a sus compañeros en numerosas ocasiones de la ciudad y enseñándoles una de las canciones más populares como es "Aromas ilicitanos".

Sus valores y talento la convirtieron en una de las favoritas del público siendo una de las concursantes con más seguidores en las redes.

La ilicitana ha alcanzado un magnífico segundo puesto en la edición de 2018 de "OT". La joven bordó su primera actuación interpretando una impresionante versión de "Creep", del grupo británico Radiohead. Alba contó con la ventaja de actuar la primera (salieron por orden alfabético), lo que le ha dio más tiempo para recibir votos telemáticos. Al final, acabó cosechando el 35% de los votos.

El ganador del concurso fue Famous, que cantó "And I am telling you I'm not going", de Jennifer Hudson. El único varón de la final compitió a muy buen nivel en la última gala del año, y acabó acaparando el 36% de los votos, apenas un punto porcentual más que Alba.