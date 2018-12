Alba Reche: «Sin OT seguiría siendo una estudiante en València y estaría currando en el bar en el que era camarera y cantaba»

Con mucha ilusión y algo de incertidumbre tras tres meses encerrada en la academia de Operación Triunfo. Así afrontó ayer la ilicitana su primer encuentro con los medios tras quedar segunda, con tan solo un 1% menos de votos con respecto a su compañero y ganador Famous, quien consiguió la victoria y los cien mil euros de premio tras una final de infarto en la que no hubo nada claro hasta el último segundo.

Ilusionada, feliz y con ganas de seguir trabajando en lo que más le gusta: la música. Así se mostró ayer Alba Reche, apenas 12 horas después de vivir la final de OT2018 en una rueda de prensa organizada para promocionar la carrera de estos jóvenes talentos. El próximo gran reto es la carrera por representar a España en Eurovisión, aunque confiesa que prefiere que sea su compañero, Famous, quien acuda al festival. Eso se sabrá en enero. Mientras, toca hacer balance de esta edición.

P ¿Cómo valoras tu paso por OT2018 y ese segundo puesto por tan solo un 1% de votos?

R Estoy muy contenta tanto por el recorrido como por la forma de haber trabajado con mis compañeras. Estoy muy contenta con el segundo puesto. Ha sido una final muy reñida, hemos tenido mucho apoyo todos y eso lo valoro muchísimo, estoy súper agradecida.

P ¿Cuando estabas con Famous te veías con el triunfo en las manos o no te lo llegaste a imaginar nunca?

R Fue una sensación de no saber qué pensar. En ese momento, cuando estás ahí arriba no sabes qué va a pasar y era como un ni sentir ni padecer. Estaba en otro mundo. Hasta que no dicen el nombre, no sabes nada.

P ¿Sorprendida con el tercer puesto de Natalia?

R Muchísimo. Además desde dentro yo pensaba que iba a ganar, por la puntuación del jurado, que era todo dieces. Todo podía pasar y Famous también se lo merece.

P En la final, y en el concurso en general, te dijeron cosas muy bonitas, como que habías sido un regalo para OT....

R Estoy muy agradecida de que me digan esto. No me esperaba que me fuesen a decir algo así. Me llegó mucho. Me hicieron sentir súper especial y lo valoro mucho.

P ¿Qué es lo más dulce que has vivido en estos tres meses encerrada en la academia?

R Lo más dulce fue anoche, cuando llegaron todos mis compañeros y nos pudimos cantar el Somos, aunque solamente sonase Marta (hubo fallo de sonido), que nos enteramos después. Ese ha sido el momento más dulce de la edición. Vernos a todas juntas en el escenario diciendo que ya daba todo igual, chavales.

P ¿Y lo agridulce?

R Cada vez que se iba alguien. Ya no podíamos compartir más con ellos.

P ¿Cambiarías algo de lo que has hecho o has dejado de hacer?

R No. Creo mucho en cómo es cada cosa y que si tiene que ser así es por algo. Y yo lo hice todo desde mi verdad. A lo mejor me he equivocado, a lo mejor no, pero como lo decidió la Alba del pasado, yo la dejo ahí tranquila y estoy en paz.

P ¿Y qué plan tiene la Alba del futuro?

R Ya se lo preguntaré (risas). La Alba del presente lo ve como seguir currando mucho, formándome, trabajar en lo que quiero, estar con personas que me inspiren a hacer lo que me apetezca y crear música con calidad y de la que me gustaría hacer.

P ¿Qué hubiera sido de ti si no hubiera aparecido Operación Triunfo?

R Estaría en cuarto de carrera de Bellas Artes y estudiando Psicología a distancia, que me matriculé, y estaría currando en el bar en el que hacía de camarera y cantaba, en mi casa de València con mi gata.

P Si tuvieras que escoger una colaboración, ¿con quién sería?

R Con Natalia.

P ¿Y a nivel internacional?

R Hice un cover antes de entrar aquí de Anne-Marie, y me gustaría colaborar con ella. Porque Beyoncé es un poco imposible, ¿no?

P ¿Qué te parece tu canción para eurovisión? ¿Te ves en el festival?

R Me gusta. Me ha gustado el trabajo de la producción con la maqueta, lo ha hecho mucho más acorde a lo que estábamos buscando. Estaría muy contenta de ir, pero yo tengo un pensamiento muy concreto de Eurovisión. Me gustaría que fuera Famous. Le apoyo por muchas más cosas. Sería todo un orgullo que una persona racializada, con las raíces que tiene Famous, en un país como España, nos representase. Significaría mucho más que una canción, algo mucho más social. Ya dirá él por qué quiere ir.

P Ha sido viral un vídeo tuyo bromeando sobre los vídeos de Miki hablando en femenino y que solo le destacaban a él la lucha feminista, y no a todas...

R Yo creo que quisieron acentuar lo de Miki y está bien que acentúen que los hombres tienen que ver con esto. Pero creo que a nosotras, a nivel general, cuando eso lo hace una mujer, te llaman feminazi de mierda. Nos comparan con el holocausto cuando es a nosotras a las que nos matan. A mi compañero Miki lo amo. Muchas gracias por el apoyo que nos da, porque creo que es lo que tendría que hacer todo el mundo, hombre o mujer, o lo que quieras ser.

P¿Estás preparada para abrir el móvil y verlo todo?

R No (risas). Me lo ha dado mi madre antes y le he dicho que no quería nada. Tengo incertidumbre. Me quité WhatsApp e Instagram antes de apagarlo y creo que es lo mejor que hice en toda mi vida.