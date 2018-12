La ilicitana Alba Reche, segunda en Operación Triunfo 2018 tras una ajustada votación

La ilicitana Alba Reche ha alcanzado un magnífico segundo puesto en la edición de 2018 de Operación Triunfo. La joven ha bordado su primera actuación interpretando una impresionante versión de "Creep", del grupo británico Radiohead. Alba ha contado con la ventaja de actuar la primera (han salido por orden alfabético), lo que le ha dado más tiempo para recibir votos telemáticos. Al final, ha acabado cosechando el 35% de los votos.

Tras pasar a la segunda fase, ha salido a lucirse con "Dangerous woman", de Ariana Grande, que ya cantó en la gala 0.

El ganador del concurso ha sido Famous, que ha cantado "And I am telling you I'm not going", de Jennifer Hudson. El único varón de la final ha competido a muy buen nivel en la última gala del año, y ha acabado acaparando el 36% de los votos, apenas un punto porcentual más que Alba.

En la segunda fase ha repetido la canción de la gala 0, "Faith", de Stevie Wonder, cosechando un aplauso cerrado del público.

Tras Alba y Famous, la siguiente persona en subir al escenario ha sido Julia. La gaditana ha realizado un gran trabajo con "Déjame ser", de Manuel Carrasco, aunque finalmente no ha sido suficiente para entrar en el podio y ha acabado en quinta posición. Se ha llevado el 10% de los votos.

Natalia ha sido la cuarta en salir a escena. La pamplonica se ha llevado la ovación del público con su interpretación de "Never enough", la canción que canta Loren Allred en el musical The Greatest Showman. No ha logrado superar a Alba ni a Famous, pero termina el concurso en un meritorio tercer puesto, con un 29% de los votos. La puesta en escena que le ha preparado el programa ha desatado críticas en redes sociales por su parecido con la de la representante de Estonia en el último Eurovisión.

Tras superar la primera fase, ha vuelto a salir para cantar "Crazy", de Gnarls Barkley, la canción que interpretó en la gala 0.

Sabela, que ha ido de menos a más a lo largo de Operación Triunfo 2018, ha sido la última persona en actuar ante el público. La gallega ha mostrado su mejoría desde las primeras galas. Pese a todo, tras su "Tris tras", de Marful, ha acabado la competición en cuarta posición, con un 12% de los votos.

La ganadora del año pasado, Amaia, ha presentado en directo su tema "Un nuevo lugar". Por otro lado, la final ha tenido un descanso para los concursantes con la aparición de Rozalén y David Otero tras la actuación de Julia. Los músicos han cantado "Baile" ante un público entregado. Además, Pablo Alborán tampoco se ha querido perder la gran final del concurso y ha interpretado "Tu refugio" en el escenario de OT tras la última de las actuaciones de la primera fase.

Según el programa, se han recibido más de 1,5 millones de votos repartidos entre los cinco finalistas y 200.000 más para los tres que superaron la primera criba.