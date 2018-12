¡Ojo con los nuevos test de alcoholemia!

Seguridad Vial. La Jefatura Local de Elche ha adquirido recientemente dispositivos capaces de detectar con un leve soplido y sin necesidad de una boquilla la presencia de alcohol entre los conductores. Estas pruebas, más sencillas y rápidas, permitirá examinar a todos los conductores en los controles.

En un control de alcoholemia es habitual que los agentes seleccionen, según su experiencia, a aquellos usuarios que piensen que pueden dar positivo, ya que el hecho de parar a todos y someterlos al control puede ocasionar largas retenciones y atascos... hasta ahora. La Policía Local de Elche ha adquirido dispositivos capaces de detectar en unos segundos, y con tan solo un simple soplido al aparato, que no requiere ni siquiera el uso de boquillas, si esa persona ha bebido o no. El funcionamiento es muy simple: el agente le da el alto, el conductor sopla durante unos segundos y este emite una luz verde o roja, dependiendo de si ha bebido o no. De esta forma, solo cuando se encienda la alerta roja, tendrá que realizarse el control habitual con el etilómetro, colocando la boquilla y soplando durante varios segundos hasta que el aparato emita un sonido y dictamine el nivel exacto de alcohol en sangre.

Este nuevo dispositivo,según destacan desde la Policía Local, permitirá que cuando se instaure un control, todos los coches puedan someterse al mismo debido a su sencillez y rapidez. Estos aparatos se han estado probando durante este mes y el primer gran control donde se midió su eficacia real fue hace tan solo unos días, concretamente el pasado viernes por la tarde, en la avenida Juan Carlos I, que no será el último pues desde la Jefatura Local se han programado con motivo de las fiestas navideñas. Unas fechas en las que suelen ser habituales las comidas y cenas de empresa, citas familiares y otros eventos de ocio en los que el alcohol está presente de forma significativa. De hecho, en los últimos 10 días se han realizado más de 1.000 pruebas de consumo de alcohol en la ciudad, lo que supone una sexta parte de los controles que se han realizado durante todo el año, según trasladaron fuentes policiales. El mensaje que quieren lanzar desde la Policía Local es claro: si se ha bebido, usar el transporte público, ir andando o hacer tiempo hasta que los efectos del alcohol desaparezcan.

Estupefacientes

Los agentes también controlan el consumo de estupefacientes. En estos casos, los controles sí son más al azar, pero desde la Policía Local señalan que se realizan en aquellos casos donde los agentes puedan percibir que se han consumido drogas, gracias a la formación que reciben y que les acredita para realizar estas pruebas. Conducir bajo los efectos de los estupefacientes puede considerarse un delito contra la Seguridad Vial, al igual que en los casos donde la tasa de alcohol supere los 0,6 miligramos por litro de aire expirado. Para drogas, también se han adquirido nuevos aparatos más rápidos, y la forma de proceder es igual que hasta ahora, mediante saliva.

La campaña de Navidad se suma a los diferentes controles que realizan desde la Jefatura a lo largo del año. Desde la Policía Local prefieren no dar cifras de los resultados de estos nuevos aparatos de alcohol y drogas, al menos hasta que termine la campaña, para no dar pistas a los conductores, pero adelantan que el hecho de poder hacer la prueba a todos los conductores mejora el resultado del cribado que se realizaba hasta ahora.

En cuanto a drogas, desde la Jefatura Local señalan que los positivos no se dan de forma localizada en fines de semana o citas especiales, como en el alcohol, sino que se dan de forma habitual cualquier día, a cualquier hora, lo que aumenta el riesgo de sufrir accidentes.