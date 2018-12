Los alumnos de la UMH votan por la república

Colectivos de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) se sumaron al movimiento iniciado en la Universidad Autónoma de Madrid para llevar a cabo un referéndum sobre el futuro del modelo de Estado en España. Esta votación ha contado con una notable participación, ya que hasta 2.272 personas vinculadas a la Universidad han depositado su papeleta en las urnas que estaban repartidas por los cuatro campus, con un resultado muy contundente a favor de la república y, por lo tanto, contrario a la monarquía.

El recuento final ha dejado un 82,70% a favor de la república, es decir, las papeletas con una doble respuesta afirmativa a las dos preguntas que planteaba la votación: «¿Estás a favor de abolir la monarquía como forma de Estado e instaurar una república?» y «En caso afirmativo, ¿estás a favor de la apertura de procesos constituyentes para decidir qué tipo de república?». En el referéndum de la UMH también ha deparado un 15,14% de los votos a favor de la monarquía y un 2,16% de las papeletas fueron en blanco o declaradas nulas.

Los porcentajes son el reflejo de los 1.761 votos a favor de la república, votando sí a las dos cuestiones planteadas, 344 votos que optan por no abolir la monarquía y, por lo tanto, no cambiar el actual modelo de Estado, 65 que han contestado sí a favor de abolir la monarquía y no a abrir procesos constituyentes, 33 votos nulos (con garabatos en la papeleta), 55 votos que han contestado sólo una pregunta y la otra no y 14 en blanco.

Al margen de difundir los resultados, la asamblea estudiantil de la UMH también ha querido denunciar lo que, a su juicio, consideran acoso y represión en el campus de Sant Joan d'Alacant. «Desde el primer momento nos pusieron problemas para que no se realizara la votación de forma pacífica. La respuesta ante la protesta y la votación no puede ser la persecución que realizaron. La Universidad es un espacio público en el que las personas tenemos derecho y legitimidad para manifestarnos», declaran los estudiantes en un escrito.

La UMH no es la única que ha acogido un referéndum esta semana. En la Universitat Politècnica de València han votado 1.226 personas, con un resultado de un 90,7% a favor de cambiar la monarquía por la república.