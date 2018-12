La ilicitana Alba Reche ya es finalista de Operación Triunfo

Alba Reche ya es finalista. La concursante ilicitana de OT2018 consiguió ayer el pase del jurado para convertirse en la tercera finalista del talent show, después de quedarse a las puertas la semana pasada, cuando Natalia fue la artista mejor valorada por el jurado y se convirtió en la primera aspirante a ganar. El segundo fue Famous, tras ser elegido por los profesores. Por tanto, anoche lucharon por un puesto en la final la propia Alba Reche, Julia, Sabela y Miki.

Reche se ganó su plaza tras emocionar al público, al jurado y a los profesores con su brillante interpretación de "She used to be mine". Una actuación que ya había conseguido emocionar a Noemí Galera, directora de la academia, durante el pase de micros, al ver plasmada la evolución de la concursante desde que la propia galera la eligió en los castings en verano.

Anoche solo había tres plazas más de finalista para cuatro aspirantes, así que uno de ellos tuvo que quedarse fuera. Tras la elección de Alba Reche como la tercera finalista, el programa abrió la votación al público para que eligiera a los otros dos aspirantes a ganar el concurso. La más votada por la audiencia fue Sabela, seguida de Julia. Por tanto fue Miki quien tuvo que quedarse a las puertas de la final, pese a que ha sido el único participante que ha sido elegido dos veces como favorito de la audiencia. La despedida del concursante catalán fue una de las más emotivas del concurso, pues a medida que avanza el programa los lazos personales entre los participantes se vuelven cada vez más fuertes.

La gala de anoche, que supuso la semifinal del concurso, estuvo a la altura de lo que se espera de los participantes a estas alturas. Todos, en líneas generales, brillaron con sus actuaciones. Julia volvió a mostrar su capacidad interpretativa, Sabela mostró la gran evolución que ha experimentado desde sus primeras galas, Miki puso toda la carne en el asador con un tema muy exigente a nivel vocal y Reche volvió a demostrar que su don está en la personalidad, la fuerza y la identidad que desprende en cada actuación, y que la hace única. Natalia y Famous actuaron por pura exhibición, demostrando, sobre todo en el caso de la primera, por qué están en la final.

Esta tarde tendrá lugar el reparto de temas de cara a la final. Las canciones que defenderán para alzarse con los 100.000 euros del premio del talent show las elegirán los propios concursantes, como en las últimas galas, para que puedan demostrar todo su potencial encima del escenario. Será la última vez que actúen en el escenario de OT2018, al menos como concursantes. La familia de Alba Reche está preparando un multitudinario evento para seguir la gala al aire libre desde la ciudad, cuyo emplazamiento será desvelado en los próximos días. Reche cuenta con una intensa campaña a través de las redes sociales para conseguir votos de cara a ganar esa gran final.

Tanto el nombre de la ilicitana como el de Natalia se encuentran entre los grandes favoritos para ganar el concurso. Por tanto, cada voto cuenta, y la de la semana que viene será una de las finales más reñidas de todas las ediciones del concurso.



Eurovisión

Pese a que OT2018 acaba el próximo miércoles 19 de diciembre, aún queda una gala pendiente para elegir al representante de Eurovisión. Hace unos días se dieron a conocer el nombre de las canciones y los artistas que las interpretarán. Veinte canciones interpretadas por 13 de los 16 concursantes del formato. Una decisión, la de dejar a tres de ellos sin canción, que ha despertado las críticas de parte de los seguidores del formato. Alba Reche, por su parte, tendrá una canción candidata a representar a España en Eurovisión, "¿Qué será luego?". La lista completa se encuentra en la web de RTVE y los aspirantes las grabarán el próximo domingo.