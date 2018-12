Jóvenes musulmanas constituyen una asociación contra la exclusión social en Elche

Han participado ya en algunos actos, como el desayuno que organizaron este año durante el Ramadán o la manifestación que apoyaron en contra de unas violaciones en Huelva. Pero todavía no se habían presentado en sociedad, algo que sucedió ayer entre importantes dosis de ilusión, orgullo y esperanza. El Grupo de chicas musulmanas de Elche (G-Chime) vivió su puesta de largo durante un acto en el que dieron a conocer sus primeros pasos y que tuvo lugar desde las 10 horas en el centro social de El Pla.

El encuentro incluyó, entre otros actos, la celebración de un mercadillo solidario para recaudar fondos con los que adquirir una mezquita, la realización de tatuajes con henna o la degustación de diferentes alimentos típicos de la comida árabe.

Esta nueva asociación de la ciudad, liderada por la joven Hind El Fadli, nace para luchar contra lo que creen que es una doble discriminación. «En muchas ocasiones nos vemos solas porque, además de ser mujeres, somos musulmanas», relata El Fadli, que ya cuenta con la colaboración de una quincena de chicas para un proyecto que quiere ayudar a personas en una situación similar en ámbitos como el laboral o el académico.

G-Chime aún no dispone de recursos suficientes para sufragar este tipo de intervenciones, por lo que, de momento, derivará estas situaciones a otras plataformas sociales con mayor arraigo en la ciudad y que disponen de más y mejores medios para su adecuado tratamiento, como pueden ser Elche Acoge o Mujeres Vecinales.

Acoso escolar



La propia El Fadli recuerda que sufrió acoso escolar y que no pudo contactar con ninguna asociación como la que ha creado para que le prestara ayuda. «Siempre me decían que el problema que tenía es que no entendía a mis compañeros y yo me sentía indefensa», lamenta la propulsora de esta asociación de nuevo cuño.

En el caso del terreno laboral, G-Chime quiere ayudar a otras jóvenes a preparar entrevistas de trabajo o a conocer cuáles son sus derechos en situaciones como la del uso del velo. «Cuando contemos con más medios, en el futuro nos gustaría habilitar una piscina para que se puedan bañar las mujeres musulmanas», añade la líder de este proyecto.

Las jóvenes tienen ganas de romper barreras y ayudar a que la sociedad sea inclusiva. Por eso, entre sus principios fundacionales están evitar que se produzca islamofobia y cubrir las necesidades de las musulmanas. «Las jóvenes estamos cualificadas para lograr grandes cosas», concluye orgullosa El Fadli tras la puesta de largo de G-Chime en el centro social de El Pla.